Nghệ An: Phát hiện nhóm người kéo theo trẻ em sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Khi công an ập vào hiện trường, nhóm người này đang tiến hành nghi lễ sinh hoạt của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Được biết, trong nhóm ấy còn có cả trẻ em.

Theo nguồn tin từ báo Nghệ An, vào ngày 7/4, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xứ lý nhóm người có hành vi truyền đạo trái phép trên địa bàn.

Theo đó, chiều 4/4, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, kiểm tra và phát hiện tại nhà Lê Văn Thành (36 tuổi, thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) đang sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Nhóm người đang tiến hành nghi lễ của 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ' - Ảnh: Báo Nghệ An

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, thu giữ 2 quyển kinh thánh Cựu ước và tấn ước; 1 máy tính laptop; 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng; 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ...

Tại công an, nhóm này khai nhận đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của “Hội thánh Đức Chúa trời mę”, do Đặng Sỹ Nhâm (29 tuổi, trú tại Đà Sơn, Đô Lương) cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền.

Đối tượng Đặng Sỹ Nhâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Nghệ An

Đây là tổ chức chưa được Nhà nước công nhận nhưng vẫn lén lút tiếp cận, lôi kéo người dân tham gia. Hoạt động của tổ chức này nhắm đến những đối tượng nhẹ dạ, cả tin. Từ đó, gây phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng của người dân nói chung.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác đối với những trường hợp truyền đạo trái phép như thế này. Bên cạnh đó, người dân cũng nên phối hợp đấu tranh cùng công an để xử lý triệt để hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

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