Vợ đại gia của nam diễn viên Kinh Quốc bị bắt tạm giam

Xã hội 08/04/2021 10:25

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc, vừa bị công an bắt giữ tối 7/4.

Theo nguồn tin từ CAO, tối qua ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng, lệnh khám xét đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong đó, bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là nữ doanh nhân đại gia, đồng thời là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc.  

Được biết, 2 đối tượng nữ này có liên quan đến vụ án Cho vay lãi nặng và Rửa tiền của cha con Lê Thái Thiện (Thiện Soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai Thiện, cùng trú tại xã Tân Hải, TX Phú Mỹ).

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 Bà Lâm Thị Thu Trà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thông tin điều tra cho hay, cha con Thiện cho vay với lãi suất 0,3 – 0,4% mỗi ngày, cứ 10 ngày chốt lãi một lần. Nếu “con nợ” không trả đúng hạn sẽ bị lấy lãi cộng vào nợ gốc và phải ký tiếp vào một giấy nợ mới. Cho đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, số tiền lên quá cao khiến người vay không có khả năng chi trả thì họ sẽ bị cha con Thiện buộc gán đất trừ nợ. Được biết, cha con Thiện bị bắt cuối năm 2020.

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ xác định, bà Trà và bà Lan đã cho cha con Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày trong suốt 2018-2019. Thiện đã trả bà Trà và bà Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

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