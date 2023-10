Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát thông báo tìm bị hại, những người có liên quan trong vụ án “Cho vay nặng lãi” do bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan thực hiện. Thông báo này do thượng tá Lê Hồng Tĩnh - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - ký.

Bà Trà nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, tối 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lâm Thị Thu Trà (sinh 1974, trú đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu) và Đặng Thị Tuyết Lan (sinh 1966, trú đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) vì có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015. Trong đó, bà Trà còn được biết đến là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc.