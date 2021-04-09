Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân, bị hại của bà Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) thì hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.
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Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát thông báo tìm bị hại, những người có liên quan trong vụ án “Cho vay nặng lãi” do bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan thực hiện. Thông báo này do thượng tá Lê Hồng Tĩnh - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - ký.
Trước đó, tối 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lâm Thị Thu Trà (sinh 1974, trú đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu) và Đặng Thị Tuyết Lan (sinh 1966, trú đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) vì có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015. Trong đó, bà Trà còn được biết đến là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc.
Việc bắt hai bị can trên là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" do cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện Soi) và Lê Thái Phong thực hiện và đã bị khởi tố hồi tháng 1/2021.
Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân, bị hại của bà Trà và bà Lan, thì hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.
Ngoài ra, bà Lâm Thị Thu Trà còn là bị hại trong vụ án vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra. Cụ thể, vào năm 2019, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho bà Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), là vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vay 50 tỉ đồng nhưng bà Loan không trả mà bỏ trốn và đã bị bắt sau đó – theo nguồn tin từ báo Thanh Niên.
Cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đến liên hệ tại trụ sở ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua điện thoại 02543.876.125 hay điều tra viên số: 0938.00.39.69