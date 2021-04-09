Vụ vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc bị bắt: Ai là bị hại mời liên hệ công an

Xã hội 09/04/2021 10:12

Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân, bị hại của bà Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) thì hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát thông báo tìm bị hại, những người có liên quan trong vụ án “Cho vay nặng lãi” do bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan thực hiện. Thông báo này do thượng tá Lê Hồng Tĩnh - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - ký.

kinh quoc 1
 Bà Trà nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Trước đó, tối 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lâm Thị Thu Trà (sinh 1974, trú đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu) và Đặng Thị Tuyết Lan (sinh 1966, trú đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) vì có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015. Trong đó, bà Trà còn được biết đến là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc.

Việc bắt hai bị can trên là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" do cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện Soi) và Lê Thái Phong thực hiện và đã bị khởi tố hồi tháng 1/2021.

kinh quoc 2
 Công an khám xét phòng ngủ của bà Trà - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân, bị hại của bà Trà và bà Lan, thì hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, bà Lâm Thị Thu Trà còn là bị hại trong vụ án vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra. Cụ thể, vào năm 2019, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho bà Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), là vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vay 50 tỉ đồng nhưng bà Loan không trả mà bỏ trốn và đã bị bắt sau đó  – theo nguồn tin từ báo Thanh Niên.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đến liên hệ tại trụ sở ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua điện thoại 02543.876.125 hay điều tra viên số: 0938.00.39.69

Vợ đại gia của nam diễn viên Kinh Quốc bị bắt tạm giam

Vợ đại gia của nam diễn viên Kinh Quốc bị bắt tạm giam

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc, vừa bị công an bắt giữ tối 7/4.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Kinh Quốc vợ Kinh Quốc bị bắt vợ diễn viên Kinh Quốc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 41 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 57 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1