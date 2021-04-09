Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm vì thất lễ với ‘đàn chị’

Xã hội 09/04/2021 16:28

Trong clip nữ sinh bị đánh hội đồng, có 2 nữ sinh (mặc áo khoác đen) liên tục đánh đạp tới tấp vào mặt và người nữ sinh còn lại. Ngoài ra còn có 1 em cầm mũ bảo hiểm đập trực tiếp lên đầu nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 9/4, Công an xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mời các bên liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 đánh nhau lên làm việc.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một em nữ sinh đang bị đánh hội đồng. Trong đoạn clip ấy, có 2 nữ sinh (mặc áo khoác đen) liên tục đánh đạp tới tấp vào mặt và người nữ sinh còn lại. Ngoài ra, còn có 1 em cầm mũ bảo hiểm đập trực tiếp lên đầu nạn nhân. Điều đáng nói ở đây là xung quanh khi ấy có rất nhiều người, nhưng họ chỉ đứng xem, cổ vũ và quay clip chứ không hề có ý định can ngăn.

Được biết, vụ việc xảy ra từ tuần trước. Đến sáng 9/4 thì clip mới được tung lên mạng xã hội.

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 Một nữ sinh đã dùng nón bảo hiểm đập trực tiếp lên đầu nạn nhân - Ảnh: Cắt từ clip 

Qua xác minh, khu vực xảy ra vụ việc ở đường 11, đoạn gần khu công nghiệp Sonadezi (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Danh tính nữ sinh bị đánh là em Ng.Th.Tr. (học lớp 8, trường THCS Quang Trung, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa nhóm 2 em mang áo khoác đen về chuyện Tr. được cho là đã “xưng hô thất lễ” với “đàn chị”. Chính vì vậy, nhóm 2 nữ sinh kia mới hẹn Tr. ra để nói chuyện, và sau đó là đánh hội đồng nạn nhân.

Ông Lê Thanh Kính, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức thông tin, sau khi nắm được vụ việc, cơ quan này đã chỉ đạo các trường học có học sinh liên quan phối hợp với cơ quan chức năng và công an địa phương vào cuộc xác minh để điều tra, làm rõ.

Cũng trong sáng 9/4, đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nữ sinh bị đánh. Hiện, sức khỏe của em Tr. đã ổn định và có thể đến lớp bình thường.

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