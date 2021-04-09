Liên quan đến vụ tài xế Mercedes gây tai nạn, chị Hường cho hay từ sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, người nhà của Phong không có một lời hỏi thăm hay thương lượng bồi thường nào.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 9/4, TAND TP. HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ Q. Gò Vấp, TP. HCM) về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Người bị hại trong vụ án là 1 tài xế GrabBike đã tử vong và chị Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: VTC News

Theo đó, HĐXX phúc thẩm cũng có lệnh triệu tập những người liên quan đến tòa, bao gồm Công ty TNHH TM Du lịch Vận tải Khang Gia và Công ty Fumita, 2 đơn vị cho Phong thuê xe Mercedes, chiếc xe trong vụ gây tai nạn.

Tuy nhiên trong phần làm thủ tục đưa ra vụ án xét xử phúc thẩm, luật sư của Phong đã vắng mặt nên HĐXX tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ xét xử trở lại vào ngày 22/4/2021.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hường cho hay từ sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, người nhà của Phong không có một lời hỏi thăm hay thương lượng bồi thường nào. Nữ tiếp viên hàng không thông tin thêm rằng mẹ của Phong chỉ đến viện duy nhất một hôm chị vừa mới phẫu thuật xong. Khi ấy, bà van xin, gào khóc mong cho con trai bà được giảm án để nuôi con nhỏ và lo cho gia đình. Theo chị, nếu thực sự có lòng thành, mẹ của Phong sẽ chọn một thời gian khác thích hợp hơn để đến, chứ không phải lúc tình trạng sức khỏe và tinh thần của chị chưa ổn định như vậy.

Mẹ của bị cáo Phong gào khóc và ngất xỉu khi nghe con lãnh án - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 16/12/2020, TAND Q. Phú Nhuận (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm 6 tháng, buộc bồi thường 1,4 tỉ đồng cho chị Hường. Tuy nhiên khi phiên tòa xét xử sơ thẩm kết thúc, chị Hường đã có đơn kháng cáo bản án. Vì vậy, phiên tòa phúc thẩm vụ Mercedes gây tai nạn đã diễn ra vào sáng nay (9/4).

Vụ tài xế Mercedes tông chết người: Nữ tiếp viên Vietnam Airlines kháng cáo bản án Chị Nguyễn Thị Bích Hường không đồng tình với mức phạt tòa sơ thẩm đưa ra. Đồng thời, nữ tiếp viên hàng không này cũng yêu cầu truy cứu trách nhiệm của 2 công ty cho bị cáo thuê xe Mercedes gây tai nạn và xem xét dấu hiệu nghi tẩu tán tài sản từ bị cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-tiep-vien-hang-khong-bi-tai-xe-mercedes-tong-me-bi-cao-chi-gao-khoc-xin-giam-an-cho-con-trai-khong-mot-loi-hoi-tham-nan-nhan-401498.html