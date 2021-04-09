Hé lộ tình tiết mới vụ người phụ nữ tự tổ chức đám tang giả cho mình

Xã hội 09/04/2021 22:02

Mới đây, người phụ nữ ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) tổ chức đám tang giả cho chính mình đã bị lực lượng chức năng khởi tố bắt tạm giam. Tại cơ quan điều tra, bà đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và giải thích lí do vì sao mình làm như vậy.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, chiều 9/4, Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, ngụ ấp Phước Hoà A, thị trấn Cù Lao Dung) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, bà Tuyến đã khai nhận lí do tự tổ chức đám tang giả cho chính mình là để trốn tránh việc trả nợ cho một số người mà bà đã vay tiền.

Theo đó, qua quá trình điều tra, bà Tuyến khai nhận lí do tổ chức đám tang giả nhằm trốn tránh việc trả nợ của một số người mà bị can đã vay tiền.

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 Bà Tuyến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tiền Phong 

Trước đó, vào chiều 29/3, hàng xóm thấy xe chở quan tài vào nhà bà Tuyến ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung. Sau đó, gia đình đã tổ chức đám tang cho người phụ nữ này. Theo cáo phó gia đình công bố, bà Tuyến từ trần ngày 27/3, tại thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A cho biết, "Đám tang bà Tuyến nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi”. Còn theo những người đi viếng đám tang thì cho biết người nhà bà Tuyến không thống nhất với nhau về lí do nạn nhân mất. Người thì nói bà bị té sông chết ở Đồng Tháp, người thì nói bà bị tai nạn giao thông hay bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Bên cạnh đó, người dân cũng nghi ngờ kích thước chiếc quan tài khá nhỏ so với dáng người bà Tuyến, vì vậy nên họ đã trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 31/3, nắp quan tài được mở ra thì mọi người không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ và 3 bao cát. Trong quá trình lực lượng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Sau đó, cơ quan điều tra mời bà về trụ sở làm việc để điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi ai là bị hại của bà Tuyến nên hệ với cơ quan CSĐT công an huyện Cù Lao Dung hoặc công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp phá án.

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