Tạm giữ nam thanh niên có liên quan đến nữ sinh lớp 8 ‘đi bụi’: Lời khai của kẻ tình nghi

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 mất tích, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nam thanh niên tình nghi.

Theo nguồn tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh lớp 8 mất tích trước đó tại Nam Định.

Vào ngày 28/3, gia đình em N.N.T. (SN 2007, trú tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, hiện đang học lớp 8 tại Trường THCS Hải Tây) phát hiện em này có sử dụng một chiếc điện thoại lạ nên đã thu giữ và hỏi rằng đó là của ai. Nữ sinh này trả lời là mượn của một bạn cùng xã. Nghe vậy, mẹ T. yêu cầu em gọi bạn đến để trả. T. không hài lòng nên em quyết định bỏ nhà đi, rồi để lại cho gia đình mẩu thư ngắn.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 5/4 cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh lớp 8 đang bị một đối tượng tên Toàn (quê Phú Thọ), hiện đang làm việc tại Vĩnh Phúc dụ dỗ. Ngoài ra, người nhà của nữ sinh này còn cho biết có một đối tượng nữa cùng quê Hải Hậu (Nam Định) cũng tham gia vào việc dẫn T. vào nhà nghỉ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hải Hậu xác định đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 2002) tại xóm 33 xã Hải Minh, huyện Hải Hậu có liên quan đến vụ việc này nên đã triệu tập y để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu, Dũng tỏ ra ngoan cố và không hợp tác. Tuy nhiên sau đó, đối tượng khai nhận đã quan hệ với nữ sinh 3 lần tại nhà nghỉ Sông Quê thuộc xã Hải Bắc (Nam Định).

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Dũng để mở rộng điều tra vụ án.

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