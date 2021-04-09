Tạm giữ nam thanh niên có liên quan đến nữ sinh lớp 8 ‘đi bụi’: Lời khai của kẻ tình nghi

Xã hội 09/04/2021 20:08

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 mất tích, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nam thanh niên tình nghi.

Theo nguồn tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh lớp 8 mất tích trước đó tại Nam Định.

Vào ngày 28/3, gia đình em N.N.T. (SN 2007, trú tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, hiện đang học lớp 8 tại Trường THCS Hải Tây) phát hiện em này có sử dụng một chiếc điện thoại lạ nên đã thu giữ và hỏi rằng đó là của ai. Nữ sinh này trả lời là mượn của một bạn cùng xã. Nghe vậy, mẹ T. yêu cầu em gọi bạn đến để trả. T. không hài lòng nên em quyết định bỏ nhà đi, rồi để lại cho gia đình mẩu thư ngắn.

nu sinh lop 8 mat tich 1
 Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại 

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 5/4 cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh lớp 8 đang bị một đối tượng tên Toàn (quê Phú Thọ), hiện đang làm việc tại Vĩnh Phúc dụ dỗ. Ngoài ra, người nhà của nữ sinh này còn cho biết có một đối tượng nữa cùng quê Hải Hậu (Nam Định) cũng tham gia vào việc dẫn T. vào nhà nghỉ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hải Hậu xác định đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 2002) tại xóm 33 xã Hải Minh, huyện Hải Hậu có liên quan đến vụ việc này nên đã triệu tập y để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu, Dũng tỏ ra ngoan cố và không hợp tác. Tuy nhiên sau đó, đối tượng khai nhận đã quan hệ với nữ sinh 3 lần tại nhà nghỉ Sông Quê thuộc xã Hải Bắc (Nam Định).

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Dũng để mở rộng điều tra vụ án.

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông: Mẹ bị cáo chỉ gào khóc, xin giảm án cho con trai, không một lời hỏi thăm nạn nhân

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông: Mẹ bị cáo chỉ gào khóc, xin giảm án cho con trai, không một lời hỏi thăm nạn nhân

Liên quan đến vụ tài xế Mercedes gây tai nạn, chị Hường cho hay từ sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, người nhà của Phong không có một lời hỏi thăm hay thương lượng bồi thường nào.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 8 bỏ nhà đi bụi học sinh mất tích nữ sinh mất tích ở Nam Định

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 40 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1