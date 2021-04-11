Chồng nạn nhân trong vụ Giám đốc BV Cai Lậy nghi ‘giết nhầm người’ lên tiếng: Trước khi xảy ra án mạng, vợ tôi có về nhà thay quần áo dính đầy máu

Xã hội 11/04/2021 08:13

Liên quan đến vụ Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy là nghi can vụ “giết nhầm người”, chồng nạn nhân đã lên tiếng kể về đêm xảy ra án mạng.

Theo nguồn tin từ VTC News, bà Mười bán hoa ở chợ hơn 10 năm nay. Còn ông Nguyễn Văn Tam (thường gọi Tư Lâm) – chồng nạn nhân thì chăm lo đàn bò, thi thoảng ông cũng có làm thêm việc bên ngoài. Con gái lớn của ông bà hiện đã lấy chồng trên TP. HCM.

Tối 10/4, ông Tam đã có cuộc nói chuyện cùng VTC News, người đàn ông mất vợ đã kể lên khoảnh khắc mình nhận được tin vợ thiệt mạng: “Vào khoảng 1h sáng ngày 12/3, người hàng xóm báo vợ tôi bị đâm trọng thương ở quốc lộ 1. Lúc đó toàn thân tôi run lên muốn gục xuống, không đi xe máy nổi. Tôi bao nguyên xe ô tô 7 chỗ chạy thẳng vào bệnh viện. Đến nơi bác sĩ báo vợ tôi nguy kịch đang mổ, đến khoảng 4h vợ tôi qua đời do mất máu nhiều quá".

Trước đó, vào tối 11/3, bà Mười đang bó hoa để sáng mang đi bán thì nhận được cuộc gọi điện thoại ra chợ Giồng có việc. Lát sau, bà quay về nhà trên chiếc xe máy, trên người có vết máu. Người phụ nữ báo với chồng có người bạn bị ngã nên bà đã đưa đi cấp cứu.

Về sau, ông Tam mới biết rõ sự tình. Cụ thể hôm xảy ra án mạng, bà Mười đã ăn uống với bà Thúy (vợ nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy), ông Nguyễn Văn Định (cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Cái Bè) cùng vài người khác.

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 Ông Tam thắp nhang lên bàn thờ vợ - Ảnh: VTC News

Vì bà Thúy bị nôn ra máu khi đang ăn, nên ông Định đã lấy xe máy chở đi bệnh viện. Nhưng do say rượu và đường đi nhiều ổ gà, nên 2 người đã bị ngã. Sau đó, bà Thúy được đưa đến viện bằng xe cứu thương. Tuy nhiên, do ngại ông Định sẽ giáp mặt với ông Ngưu nên ông Định mới nhờ bà Mười về thay đồ để theo xe đưa bà Thúy vào viện.

Sau khi đưa bà Thúy vào được viện, bà Mười có bắt xe ôm để về nhà nên vì khuya nên họ không nhận khách. Vậy nên, bà Mười đã xin quá giang ông Định về nhà thì trên đường đi mới bị đâm chết.

Theo ông Tam, bấy lâu nay dư luận cũng đã đồn đại chuyện ông Định và bà Thúy có quan hệ tình cảm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Ngưu thuê người theo dõi đánh ông Định để dằn mặt. Còn bà Mười (thường gọi Mướp) thì quen biết bà Thúy mới hơn 2 tháng do đi ăn tiệc chung tại nhà người bạn ở chợ Giồng. Ông Tam khẳng định vợ mình tuy thích giao lưu bạn bè nhưng không bao giờ có tính ngoại tình.

Bên cạnh đó, ông Tam cũng bác tin đồn bà Mười và ông Ngưu có quan hệ tình cảm. Người đàn ông mất vợ cũng chia sẻ những ngày vụ án chưa sáng tỏ, ông thường xuyên lân la ở những quán cà phê để hỏi thăm xem vợ mình có thiếu nợ hay thù oán gì với ai không. Ngoài ra, ông cho biết thêm bản thân mình luôn tin tưởng vào pháp luật sẽ sớm điều tra ra chân tướng vụ việc và xử lý nghiêm minh những đối tượng gây ra cái chết thương tâm cho vợ mình.

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Trong đêm xảy ra án mạng, bà T. (vợ ông Ngưu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy) và nạn nhân M., ông Đ. có nhậu cùng nhau. Tàn tiệc, trên đường về nhà, bà M. bị 2 đối tượng dùng dao đâm vào người dẫn đến tử vong.

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