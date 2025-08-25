Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Sao quốc tế 25/08/2025 08:45

Dân luận Trung Quốc xôn xao trước tin nam diễn viên Hứa Khải bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa liên tiếp tung loạt bằng chứng tố anh ngoại tình.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, khi được đặt câu hỏi “Lựa chọn sự nghiệp hay tình yêu?”, Hứa Khải đã không ngần ngại khẳng định: “Sự nghiệp đến trước, tình yêu đến sau. Không có sự nghiệp thì không có tình yêu. Tình yêu chỉ là gia vị, không cần cũng được".

Câu trả lời này phần nào phản ánh điểm sống của nam diễn viên: Sự nghiệp là nền tảng, là thứ anh ưu tiên xây dựng trước tiên, trong khi tình yêu chỉ mang tính bổ trợ.

Kể từ khi nổi tiếng nhờ phim "Diên Hy công lược", Hứa Khải liên tục nỗ lực khẳng định mình qua các vai diễn đa dạng, từ cổ trang đến hiện đại. Anh từng bước củng cố hình ảnh một diễn viên trẻ tiềm năng, được đánh giá cao về ngoại hình lẫn khí chất.

Tuy nhiên, trái ngược với phát ngôn “tình yêu chỉ là gia vị”, Hứa Khải nhiều lần bị cuốn vào những ồn ào đời tư. Gần đây nhất, khi phim "Tử dạ quy" lên sóng, anh vướng scandal tình ái, khi bị bạn gái cũ tố “bắt cá hai tay”. Sự việc khiến mạng xã hội dậy sóng, dư luận bàn tán không ngừng.

Đầu năm 2022, Hứa Lệ Sa và Hứa Khải từng chia tay vì hiểu lầm nhưng họ tái hợp vào tháng 8 cùng năm. Hứa Khải còn sắp xếp để Lệ Sa trò chuyện qua video với bố mẹ, dự định cả gia đình cùng đi du lịch. Nhưng cuối năm 2022, khi Hứa Lệ Sa về Trùng Khánh cách ly vì nhiễm Covid-19, cô bàng hoàng khi truyền thông đưa tin Hứa Khải qua lại với đồng nghiệp Triệu Tình tại khách sạn.

Hứa Lệ Sa cho biết đầu 2023 khi đóng phim ở Thanh Đảo, Hứa Khải tiếp tục theo đuổi một diễn viên khác, còn lừa dối người kia rằng anh đã độc thân trong 2 năm. Hứa Lệ Sa sau khi biết chuyện đã chặn liên lạc. Tháng 10 cùng năm, Hứa Khải tìm cách liên lạc lại với Lệ Sa, van xin cô quay lại.

Hứa Lệ Sa khẳng định chưa từng nhận được lời xin lỗi hay đền bù nào từ Hứa Khải. Vì nhiều năm chịu đựng, cộng thêm bị fan của nam diễn viên liên tục quấy rối, cô buộc phải công khai mọi chuyện. “Nếu bây giờ còn nhịn, tôi sợ sẽ không bao giờ có can đảm nói ra nữa", Lệ Sa cho biết.

Sau bài đăng của Hứa Lệ Sa, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ với hàng loạt tranh luận trái chiều. Trước làn sóng dư luận, nam diễn viên Diên Hi công lược có động thái lên tiếng thông qua luật sư, tuyên bố sẽ tiến hành khởi kiện. Ngay sau đó, Hứa Lệ Sa cũng đáp trả, cho biết cô cũng đang tìm luật sư và sẵn sàng theo đuổi vụ kiện.

Dư luận Trung Quốc những ngày qua đang chấn động trước loạt lùm xùm tình cảm liên quan đến nữ diễn viên Triệu Tình và nam tài tử Hứa Khải.

