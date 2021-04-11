Sau cái chết của bà Mười, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (SN 1964, ngụ tại phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Giám đốc BV Đa khoa Cai Lậy ), cùng 3 đối tượng: Huỳnh Đức Trọng (SN 1984), Lê Quốc Đạt (SN 1987) và Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang).

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 23h30 ngày 11/3, bà Võ Thị Mười (biệt danh Mướp, 43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) chạy xe máy chở ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) trên quốc lộ 1, hướng Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi đến đoạn gần cây xăng Hồng Đức, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, bà Mười bị 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng dao đâm vào vùng bụng làm bà té ngã. Mặc dù được đưa vào viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Chia sẻ trên VTC News, ông Nguyễn Văn Tam (thường gọi Tư Lâm - chồng của nạn nhân Mười) cho biết ông nhận được tin vợ bị đâm vào khoảng 1h sáng (12/3). Ngay lập tức ông đã có mặt ở viện, nhưng tới 4h sáng cùng ngày, bà Mười đã tử vong vì mất máu nhiều.

Theo đó, lực lượng chức năng xác định Đạt là đối tượng trực tiếp đâm bà Mười, còn Hậu chạy xe chở Đạt. Đồng thời, ông Ngưu cũng được mời lên làm việc vì có khả năng có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Cũng theo lời ông Tam, vào tối 11/3, vợ ông có tham gia tiệc tùng của nhóm của bà Th (vợ ông Ngưu), ông Đ. cùng vài người bạn khác. Tuy nhiên khi đang ăn bà Th. bị nôn ra máu nên ông Đ. đã chở bà vào việc. Thế nhưng do đường tối cộng với việc có say rượu nên 2 người bị ngã. Vì vậy ông Th. đã gọi xe cứu thương để chở bà Th. đi tiếp (có sự hộ tống của Mười).

Ông Nguyễn Văn Tam (chồng nạn nhân) - Ảnh: VTC News

Sau đó, Ông Đ. tắm rửa xong thì quay lại việc thì được bà Mười xin quá giang về chung thì xảy ra án mạng. Được biết trước đó, vì lo cho ông Đ “có men” và lớn tuổi, bà Mười mới ngỏ lời được “cầm lái”.

Chồng nạn nhân còn cho hay mối quan hệ giữa ông Đ. và bà Th. bị dư luận đồn đoán bấy lâu nay. Ông Tam còn chia sẻ đây không phải lần đầu tiên ông Ngưu thuê người theo dõi và “dằn mặt” ông Đ.

Ngoài ra, đại diện ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, cho biết bà Mười sống chưa mất lòng ai. Người đại diện này cũng cho biết bà Mười hay đi nhậu và ca hát cùng bà Th. Được biết, nạn nhân là một người phụ nữ đẹp, làm ngành dược, đã từng làm việc trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, sau đó nghỉ về quản lý tiệm thuốc kiêm phòng khám tại nhà – theo nguồn tin từ báo Đất Việt.