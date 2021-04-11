Vụ giám đốc bệnh viện giết nhầm người: Nạn nhân chơi thân với vợ đối tượng, thường xuyên đi ca hát chung

Xã hội 11/04/2021 06:05

Liên quan đến vụ án giết người của giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, được biết, nạn nhân có gia đình hạnh phúc, chơi thân với vợ giám đốc và thường xuyên đi chơi cùng.

Theo Dân Việt, ngày 10/4, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khởi tố vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Theo đó, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy là một trong 4 đối tượng có liên quan.

Danh tính của 4 nghi phạm là Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi) và Lê Quốc Đạt (33 tuổi, cùng quê Tiền Giang).

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Nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu là giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Pháp luật TP.HCM  

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, vì nghi vợ mình và ông Trần Văn Đ. (59 tuổi, ở huyện Cái Bè) có quan hệ bất chính nên ông Ngưu đã nhờ Hậu, Trọng và Đạt dằn mặt ông Đ. Tuy nhiên, các nghi phạm khai khi gây án, họ đã đâm nhầm bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ở huyện Cai Lậy) khiến nạn nhân tử vong. Đạt được xác định là người trực tiếp cầm dao đâm bà Mười. 

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Các đối tượng khác và tang vật - Ảnh: Người Lao Động  

Qua quá trình điều tra, 4 đối tượng đều đã bị bắt. Đến nay, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy đối với ông Ngưu.

Riêng về nạn nhân, đại diện ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy cho biết, bà Mười là người sinh sống tại ấp. Bà đã có chồng và gia đình hạnh phúc.

"Bà Mười làm nghề bán cá ở chợ, vợ chồng bà này sống với nhau hạnh phúc, không có điều tiếng gì ở địa phương. Kinh tế gia đình cũng khá giả nên bà Mười thường xuyên đi nhậu, ca hát. Tôi được biết, bà Mười chơi thân với vợ ông Ngưu bởi 2 người này rất hay đi ca hát, nhậu cùng nhau. Ngoài 2 người này vẫn còn một số người khác trong nhóm nhậu", vị đại diện trên chia sẻ với Dân Việt.

Còn về vợ ông Ngưu, theo VTC News đưa tin, bà được nhận xét là người chịu ăn diện lại có nhan sắc nhưng khá nóng tính và có mối quan hệ xã hội khá phức tạp.

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