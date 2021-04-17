Nảy sinh lòng thù hận từ mâu thuẫn trên bàn bi-a, 2 đối tượng sát hại thanh niên thuê trọ dã man tại Hưng Yên

Xã hội 17/04/2021 06:55

Sau khi bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng, sườn, chân, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra tại Hưng Yên.

Theo thông tin từ Gia Đình và Xã Hội, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Tú (SN 1990) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1994) cùng trú huyện Văn Giang về tội giết người.

Trước đó, khoảng 20h tối 12/4 tại khu nhà trọ thuộc thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng đã xảy ra vụ án mạng đau lòng khi anh P.Q.A. (SN 2000), trú tỉnh Bắc Ninh, là người thuê trọ bị 2 đối tượng lạ mặt dùng dao chém nhiều nhát dã man vào vùng đầu, lưng, sườn và chân khiến nạn nhân tử vong.

Nảy sinh lòng thù hận từ mâu thuẫn trên bàn bi-a, 2 đối tượng sát hại thanh niên thuê trọ dã man tại Hưng Yên - Ảnh 1
Chân dung 2 nghi phạm trong vụ án - Ảnh: P.Huyền/Gia Đình và Xã Hội

Ngay sau đó, phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng đã có mặt tại, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Ban chuyên án nhanh chóng xác định được danh tính hai nghi phạm là Lê Xuân Tú và Nguyễn Văn Hùng, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin tử VOV, đến ngày 15/4, Tú và Hùng đã ra trụ sở công an đầu thú và thừa nhận hành vi sát hại anh A. Tại trụ sở công an, bước đầu, Tú và Hùng khai nhận có mâu thuẫn khi chơi bi-a cùng nạn nhân, sau đó bị nạn nhân chặn đánh. Từ đây, hai đối tượng nảy sinh thù hận nên đi đến phòng trọ của anh A. và gây án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

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