Hỏi lý do nhảy cầu tự vẫn, cụ ông cho biết, vì phiền lòng chuyện các con cái không chăm lo, nuôi dưỡng mình nữa nên có ý định định quyên sinh.

Theo ghi nhận từ Pháp luật và Bạn đọc, trưa nay ngày 14/4, một cụ ông lớn tuổi chạy xe máy BKS TP.HCM lên cầu Sài Gòn theo hướng từ quận Bình Thạnh về xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức). Sau đó, người này bất ngờ dừng xe sát mép cầu, để lại nón bảo hiểm, đôi dép trên cầu, trèo lên lan can, gieo mình xuống sông. Vụ việc khiến nhiều người trên cầu theo dõi và xôn xao.

May mắn thay, một sà lan chạy gần đó đã kịp thời cứu nạn nhân lên bờ. Sau đó, đội hỗ trợ giao thông quận Bình Thạnh và Gò Vấp cùng công an khu vực cũng có mặt tại hiện trường, giúp đưa nạn nhân lên bờ.

Đôi dép của cụ ông để lại khi nhảy cầu - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cụ ông nhảy cầu quyên sinh vì buồn chuyện con cái - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông cho biết, ông V.N.Tr., năm nay 73 tuổi, huyện Hóc Môn, TP. HCM. Khi được hỏi lý do nhảy cầu, cụ ông cho biết, do buồn lòng khi các con cái không chăm lo, nuôi dưỡng mình nữa nên đã có ý định quyên sinh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tìm địa chỉ để đưa ông cụ về nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-73-tuoi-o-tphcm-nhay-cau-quyen-sinh-vi-con-cai-khong-chiu-phung-duong-402032.html