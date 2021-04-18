Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại và hiện đã tử vong, người mẹ cho biết, chị đau đớn đến xé lòng khi phát hiện con nằm trên bãi đất trống, chân tay cứng ngắc.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng nay ngày 18/4, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ bé gái 5 tuổi tử vong bất thường. Theo cơ quan chức năng, bé gái tử vong do nghi bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là cháu P.N.Q.N. (trú tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Vietnamnet

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, thông tin về vụ việc, mẹ nạn nhân xấu số là chị T. chia sẻ, tối hôm qua, khoảng 21h, khi chị đang bán đồ tại TP. Bà Rịa, người em trai có ghé hỏi thăm nạn nhân có ở cùng mẹ không, sau đó 2 chị em chị T. vội chạy về đi tìm nhưng không thấy cháu nên đi báo dân quân. "Em cầm cái đèn pin đi tìm, tới bãi đất trống thì thấy con bé nằm một chỗ, quần thì không mặc, em ẵm con bé lên chân tay cứng ngắc cả rồi, đau đớn lắm" - mẹ nạn nhân cho biết.

Khi phát hiện con, dù không còn nhiều hi vọng nhưng người mẹ vẫn vội vàng đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, đến khi bác sĩ thông báo bé gái đã tử vong ngoại viện, chị T. ngã quỵ đau đớn. "Em đau lắm, em là người đầu tiên phát hiện con bé, quần thì không có, em gọi mãi mà nó chẳng chịu dậy, giờ nó đi thật rồi" - chị T. nghẹn ngào.

Theo chị T., mỗi ngày, chị thường bán hàng từ 12h trưa cho đến 21h tối, nạn nhân và con gái lớn 7 tuổi khác của chị thường ở nhà với bà ngoại, được cậu chở đi học. Chị đã ly dị chồng, người chồng hiện đang đi làm ăn xa ở Bình Phước, thỉnh thoảng mới về thăm con một lần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

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