Thông tin bất ngờ vụ thiếu nữ 15 tuổi tố bị người quản lý khóa tu giao cấu nhiều lần dẫn đến mang thai

Trụ trì chùa T.T (xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) khẳng định người đàn ông bị tố làm thiếu nữ 15 tuổi mang thai không phải người quản lý khóa tu của chùa.

Liên quan đến vụ người quản lý khóa tu mùa hè bị tố giao cấu nhiều lần khiến thiếu nữ 15 tuổi mang thai hơn 30 tuần, một lãnh đạo UBND xã Đông Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) cho hay, sức khỏe và tâm lý bé gái trên hiện ổn định. Phía xã đã cử đoàn xuống gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần tiền cho cháu bé. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, hiện cơ quan chức năng đang chờ thiếu nữ 15 tuổi sinh con để tiến hành giám định quan hệ huyết thống. Nếu đứa bé là con ruột của người bị tố cáo, cơ quan công an sẽ căn cứ vào quy định pháp luật để xử lý.

Trụ trì chùa TT khẳng định người đàn ông bị tố làm thiếu nữ 15 tuổi mang thai không phải người quản lý khóa tu - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, sáng ngày 15/3, trao đổi với báo Đất Việt, trụ trì chùa TT phủ nhận thông tin người đàn ông Đ.D.P là người quản lý khóa tu mùa hè ở chùa TT. "Cháu N. trước đó có tham gia khóa tu mùa hè tại chùa nhưng sau khi thực hiện khóa tu trong 7 ngày xong thì ai về nhà nấy, không liên quan đến nhà chùa.

Người đàn ông tên P. không phải là quản lý khóa tu của chùa, người quản lý khóa tu đó chính là tôi. Nếu thông tin tố cáo như vậy chính là xúc phạm đến bản thân tôi và làm tổn thương Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau", trụ trì chùa TT thông tin. Đại diện chùa TT cũng cho biết, theo thông tin ban đầu bạn nữ mang thai 30 tuần, tuy nhiên khi kết thúc ngày tu xong, 30 ngày sau cô gái mới mang thai nên không liên quan đến khóa tu tại chùa. Hiện phía nhà chùa đã đính chính lại thông tin cho cơ quan pháp luật. Trước đó, ông N.V.T (40 tuổi, ngụ ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) đến Công an xã Đông Hưng trình báo việc con gái của ông là bé N. (15 tuổi) bị người quản lý khóa tu mùa hè giao cấu nhiều lần dẫn đến mang thai. Làm việc với cơ quan chức năng, em N. trình bày, tháng 6/2020, em tham dự khóa tu mùa hè tại chùa T.T (xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, Cà Mau). Trong thời gian này, em N. quen biết với Đ.D.P (thường gọi là chú Th.) ở chùa P.T (quận 9 cũ, nay là TP. Thủ Đức, TP.HCM) xuống chùa TT quản lý khóa tu mùa hè. Kết thúc khóa, P. chở N. đi chơi và thực hiện hành vi giao cấu với N. nhiều lần. Hiện N. mang thai hơn 30 tuần (theo chẩn đoán của bác sĩ).

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