Thương tâm người đàn ông bị tường công trường đổ đè tử vong khi đang đi nhặt phế liệu

Xã hội 15/03/2021 03:07

Khi đang đi nhặt phế liệu tại công trường trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), một người đàn ông bất ngờ bị tường sập đè tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn K. (sinh năm 1968), trú tại tổ 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Khoảng 17 giờ ngày 13/3, tại khu vực phá dỡ giải phóng mặt bằng Khu tái định cư số 3 (thuộc tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), ông K. vào nhặt phế liệu thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống, đè trúng người khiến ông tử vong tại chỗ.

Thương tâm người đàn ông bị tường công trường đổ đè tử vong khi đang đi nhặt phế liệu - Ảnh 1
 Hiện trường vụ người đàn ông bị tường sập đè tử vong - Ảnh: VOV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Theo chính quyền địa phương, ông K. là người chuyên đi nhặt phế liệu để kiếm sống. Tai nạn thương tâm người đàn ông bị tường sập đè tử vong khiến ai nấy vô cùng xót xa.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm Điện Biên tai nạn chết người

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