Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường cạnh xe máy ở Quảng Nam

Xã hội 14/03/2021 18:25

Phát hiện nam thanh niên chết bất thường trên đường tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với thương tích ở đầu, người dân lập tức báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để điều tra nguyên nhân cái chết khá bất thường của một nam thanh niên trên địa bàn. 

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Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường cạnh xe máy ở Quảng Nam - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 14/3, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên tử vong trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang.

Hiện trường cho thấy nam thanh niên bị thương ở vùng đầu, máu chảy một đoạn dài, trên đầu vẫn đang đội mũ bảo hiểm. Cách thi thể vài mét có chiếc xe máy của nạn nhân, trên xe có một thùng hàng vẫn đang được buộc chặt. Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị vỡ xương hàm.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nghiêm Đình Huy (SN 1996, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Nam thanh niên này hành nghề buôn bán hàng dạo tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

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Cơ quan công an đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm dưới hố chôn cột điện.

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