Cơ quan công an đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ việc 2 anh em ruột chết đuối thương tâm dưới hố chôn cột điện.

Sáng 6/3, tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là hai anh em ruột Trần Tiến Ð. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi, con của vợ chồng anh T.T.C. ở xã Xuân Lộc).

Các nạn nhân đuối nước dưới chân cột điện (cột số 4, nhánh rẽ 35KV Phú Lộc 10). Cột điện này đang trong quá trình thi công. Nhận tin báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức hậu sự.

Hai anh em ruột chết đuối thương tâm dưới hố chôn cột điện - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, phía cơ quan công an cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh như khám nghiệm hiện trường, trưng cầu pháp ý để xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Hiện cơ quan công an chưa có đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 13/3, Công ty Điện lực Thanh hóa đã có văn bản gửi cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí thông tin vụ việc, nhận thiếu sót trong việc phát ngôn, thông tin ban đầu về sự việc còn thiếu chủ động, chưa đầy đủ, gây bức xúc, khó khăn đối với phóng viên. Văn bản cũng ghi rõ: Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí, khi có kết luận của cơ quan chức năng về sự việc.

Uống rượu say, cô gái 18 tuổi bị 2 bạn nhậu hiếp dâm tập thể Trên đường chở bạn nhậu về nhà, Lê Tuấn Dĩ và Nguyễn Thanh Nam nảy sinh ý đồ đồi bại nên cưỡng ép cô gái vào nhà trọ rồi hiếp dâm tập thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-hai-anh-em-ruot-7-tuoi-va-4-tuoi-chet-duoi-duoi-ho-chon-cot-dien-398624.html