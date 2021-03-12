Yên Bái: Bé gái 10 tuổi bị người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần

Xã hội 12/03/2021 20:58

Tại cơ quan công an, Đặng Xuân Trụ thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Nạn nhân là con riêng của người tình Trụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Xuân Trụ (SN 1994, trú tại xã Tri Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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Đặng Xuân Trụ tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trụ và chị Đặng Thị L. (SN 1992, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) chung sống với nhau như vợ chồng.

Khoảng từ ngày 6 đến 10/3, lợi dụng lúc chị L. đi vắng hoặc đi ngủ, Trụ đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu H.T.Y.N. (SN 2011, con riêng của chị L.) khi cháu bé đến thăm mẹ và ngủ lại.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường, kêu đau rát vùng kín, chị L. đã gặng hỏi và được cháu N. kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, chị L. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Yên Bình đã vào cuộc điều tra và mời Trụ lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Trụ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc hiếp dâm bé gái 10 tuổi đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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