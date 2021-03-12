Nam thanh niên 27 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm hại 2 bé gái trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vũ Hưng (SN 1994, trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi).

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2020, Hưng đến quán internet ở ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn và làm quen với cháu T.D (SN 2005) rồi nảy sinh tình cảm.

Bắt giữ nam thanh niên xâm hại 2 bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 5 đến tháng 6/2020, Hưng đã 3 lần rủ D. về nhà mình rồi quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, Hưng dùng điện thoại quay lại cảnh D. không mặc quần áo. Đầu tháng 6/2020, Hưng và D. mâu thuẫn nên chia tay.

Một tháng sau, Hưng tình cờ gặp lại D. đi cùng bạn tên A. (SN 2007) cũng tại quán internet trên.

Hưng làm quen với A. Đến ngày 7/7/2020, Hưng rủ A. về nhà mình chơi. Tại đây, Hưng nói muốn quan hệ tình dục thì bé gái đồng ý. Sau đó, Hưng thực hiện hành vi giao cấu với A.

Đến ngày 23/1/2021, gia đình hai bé gái mới phát hiện sự việc nên trình báo công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận hành vi xâm hại 2 bé gái.

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