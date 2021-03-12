Vụ chị chồng lái 'Mẹc' đánh ghen hộ em dâu: Nhân viên quán hát tiết lộ phản ứng của 'Tuesday'

Xã hội 12/03/2021 14:31

Liên quan đến clip chị chồng đánh ghen hộ em dâu gây xôn xao mạng xã hội, một nhân viên quán karaoke đã tiết lộ phản ứng của cô gái được cho là "tiểu tam".

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip chị chồng đánh ghen hộ em dâu sau khi em trai bỏ vợ con ở nhà đi với "Tuesday" khiến nhiều người xôn xao. 

Ai nấy không khỏi xuýt xoa khi "chị chồng nhà người ta" thẳng tay tát em trai cảnh cáo, đồng thời dằn mặt "tiểu tam" để bảo vệ cho em dâu. 

Clip chị chồng đánh ghen hộ em dâu 

Liên quan đến sự việc, một nhân viên quán karaoke chia sẻ với Thời đại plus rằng sau khi bị chửi bới, giáo huấn trước mặt nhiều người, cô gái bị cho là tiểu tam lập tức rời khỏi quán và tuyên bố sẽ không quay trở lại vùng đất này nữa.

Theo nội dung đoạn clip đánh ghen được dân mạng lan truyền, người chị chồng dẫn theo em dâu xông vào quán karaoke nói chuyện dứt khoát với nhân viên: "Nó đi từ hôm qua đến giờ chưa về. Chị biết nó ở đây, em không phải giấu chị, nó hát phòng nào? Em đưa chị vào gặp phòng có S. nhà chị. Em không phải giấu, loanh quanh... có cần thiết chị gặp ông chủ không... tóm lại đưa chị vào gặp thằng S. Khẩn trương nhanh!".

Sau khi vào được phòng hát, người phụ nữ thể hiện uy quyền khiến cả em trai lẫn những người xung quanh rúm ró: 

"- Thằng kia, mày đi đâu, đêm qua mày đi đâu?

- Ngày nghỉ em đưa các em em đi chơi.

- Đưa cái gì mà đưa, mày ngồi xuống, mặc áo vào, đưa ra xe... đi về... mày thích bật không? Nhà cửa không nhòm ngó, mẹ ở nhà, vợ con ở nhà... mày thích hoa hoét ấy gì"...

Vụ chị chồng lái 'Mẹc' đánh ghen hộ em dâu: Nhân viên quán hát tiết lộ phản ứng của 'Tuesday' - Ảnh 1
'Chị chồng nhà người ta' đánh ghen hộ em dâu cực ngầu - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, "bà chị quyền lực" quay sang dằn mặt cô gái được cho là đang cặp kè với em mình bằng thái độ cực đanh thép: "Chị nói em biết này, em là cái loại con giáp thứ 13 chị không thèm nói. Nhưng em muốn làm gì thì làm, S. nhà chị nó đã có vợ và 2 con rồi, tránh xa nó ra là thứ nhất. Thứ 2 là tất cả thằng đàn ông có vợ em đừng dính líu... Chị cho em đêm nay 'phắn, biến' nhanh khỏi đất này không đừng trách chị nghe chưa. Nhớ nhé, đừng để chị nói".

Cuối cùng, chị chốt lại một câu "chất lừ" và ném thẳng túi tiền về phía một người đàn ông ngồi đó: "Thằng kia cầm tiền ra thanh toán, tất cả đi về, về công ty tao nói chuyện với chúng mày sau... thằng này nữa cũng đi về, nhanh!".

Toàn bộ thanh niên cùng ngồi trong phòng karaoke đều giữ im lặng, không hề phản ứng lại lời nói của người phụ nữ "miệng có gang có thép" này. 

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả. 

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