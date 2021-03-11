Người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử ở Quảng Nam: Mẹ già gần 90 tuổi, anh trai bệnh nặng nằm liệt giường

Xã hội 11/03/2021 20:52

Cơ quan chức năng xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông để lại xe máy trên cầu Giao Thủy rồi nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, khoảng 23 giờ ngày 9/3, người đi đường phát hiện một xe máy cùng đôi dép để trên cầu Giao Thủy, đoạn qua xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). 

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Người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử ở Quảng Nam có hoàn cảnh éo le - Ảnh: Công Lý

Nghi có người nhảy cầu tự tử, người dân lập tức báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, chủ nhân chiếc xe máy là anh Trần Văn L. (35 tuổi, thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến trưa ngày 11/3, thi thể anh L. đã được tìm thấy cách cầu Giao Thủy không xa.

Được biết, anh L. là lao động trụ cột trong gia đình, chưa có vợ, nhiều năm nay nuôi mẹ già ngoài 90 tuổi và người anh trai bị bệnh nặng nằm liệt giường. 

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