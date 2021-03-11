Xin thuốc lá không được, nam thanh niên đâm cha ruột tử vong

Xã hội 11/03/2021 15:59

Bực tức vì xin thuốc lá không được, Nguyễn Thanh Hà cầm dao đâm cha ruột tử vong.

Ngày 11/3, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù với bị cáo Nguyễn Thanh Hà (SN 1989, trú xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) về hành vi đâm cha ruột tử vong

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Nguyễn Thanh Hà đâm cha ruột tử vong - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo cáo trạng, trưa 20/12/2019, Hà đi bộ đến nhà bạn ở trong xóm uống rượu. Sau khi say, Hà mượn cây rựa và con dao nhà bạn mang về để hôm sau đi phát rẫy.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hà vào phòng ngủ gọi cha là ông Nguyễn Thanh H. (SN 1956) dậy ăn cơm tối.

Lúc này, Hà mang theo cây rựa và con dao vào phòng gọi nhưng ông H. không trả lời. Sau đó, nam thanh niên này quay sang xin thuốc lá nhưng người cha không cho và nói: "Xin miết".

Do gọi mãi mà ông H. không dậy ra ăn cơm nên Hà tiếp tục dùng cây rựa gõ vào chân của cha. Bực tức, ông H. bật dậy đi ra sân và cãi nhau với con trai.

Trong lúc cự cãi, ông H. nhắc đi nhắc lại chuyện Hà thường xuyên xin thuốc lá. Bực tức và sẵn có hơi men, Hà dùng dao đâm vào bụng của cha 2 nhát.

Ngay sau đó, ông H. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

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