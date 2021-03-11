Đang điều khiển xe máy chở cam đi bán, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong khiến ai nấy xót xa.

Trưa ngày 10/3, tại khu vực cầu Hiếu (thị xã Thái Hoà, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ bị xe tải cán tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa, chị M. (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS 37L4 - 0990 chở nhiều thùng cam từ huyện Quỳ Hợp xuống thị xã Thái Hòa (Nghệ An) theo QL48.

Khi lưu thông đến đầu cầu Hiếu, xe máy của chị M. bất ngờ xảy ra va chạm với một xe tải chạy cùng chiều.

Hậu quả, chị M. ngã xuống đường, bị xe tải cán và kéo lê hơn 30m dẫn đến tử vong tại chỗ.

Số cam nạn nhân định mang đi bán rơi vương vãi trên đường - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Thi thể nạn nhân được che lấp bởi những tàu lá chuối - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nằm trên đường, hư hỏng nhẹ. Số cam trên xe rơi vãi ra đường. Cách đó 30m, thi thể chị M. nằm dưới bánh xe tải, được che lấp bởi những tàu lá chuối.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-ban-cam-bi-xe-tai-can-tu-vong-tai-cho-hien-truong-vu-tai-nan-gay-am-anh-398320.html