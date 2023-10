Tối 6/3, Nguyễn Tất Cường cầm thanh chấn song cửa sổ cũ đánh bố tử vong rồi cố thủ trên tầng 2 nhà mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tất Cường (SN 1988), trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa để điều tra về hành vi đánh bố tử vong.

Nguyễn Tất Cường đánh bố tử vong tại chỗ - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin đăng trên Công Lý, vào khoảng 19 giờ 20 ngày 6/3, Nguyễn Tất Cường cầm thanh chấn song cửa sổ cũ vụt liên tiếp vào đầu và mặt cha ruột là ông Nguyễn Văn Quang (SN 1956) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Cường chạy lên tầng 2 của nhà mình cố thủ. Mẹ Cường về nhà thì phát hiện chồng tử vong tại sân nhà nên đã hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khống chế và bắt giữ Nguyễn Tất Cường đưa về trụ sở công an.

Theo chính quyền địa phương, từ năm 2002, Cường đã sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm thần, đã được gia đình đưa đi điều trị tại các bệnh viện.

Tết Nguyên đán năm 2021, Cường đi khỏi nhà một ngày, khi về có biểu hiện tâm thần nặng hơn. Trước khi gây án, đối tượng có uống rượu. Vụ án mạng đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Youtuber chuyên làm video cho trẻ em gây tranh cãi vì đăng clip xin vía Kuman Thong Việc Youtuber này đưa hình ảnh búp bê Kuman Thong trên trang cá nhân đang gây ra một luồng tranh cãi dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-giang-bat-giu-nghich-tu-cam-chan-song-cua-so-danh-bo-tu-vong-398240.html