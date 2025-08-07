Cẩm nguyệt như ca của Châu Dã 'hồi sinh' vai diễn Lý Minh Đức

Nam diễn viên Lý Minh Đức chính thức lĩnh án 6 tháng tù giam và phải bồi thường dân sự 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) sau vụ việc đập phá xe hơi khi say rượu.

Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Lý Minh Đức chính thức lĩnh án 6 tháng tù giam và phải bồi thường dân sự 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) sau vụ việc đập phá xe hơi khi say rượu. Đây là chiếc xe Mercedes thuộc sở hữu của biên kịch nổi tiếng Dương Dương.

Vụ việc diễn ra ngay thời điểm nhạy cảm khi bộ phim "Cẩm nguyệt như ca" mà Lý Minh Đức đảm nhận vai phụ Trình Lý Tố đang trong giai đoạn hậu kỳ chuẩn bị phát sóng. Dư luận nhanh chóng đặt câu hỏi về số phận vai diễn của anh cũng như tương lai của bộ phim.

Không muốn để scandal cá nhân ảnh hưởng đến dự án lớn, nhà sản xuất quyết định dùng công nghệ để ghép mặt nam diễn viên Lý Khanh thay thế toàn bộ phân cảnh của Lý Minh Đức.

Hiện, "Cẩm nguyệt như ca" lên sóng vào tối 6.8 trên Tencent và Mango TV. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho biết giải pháp ghép mặt kể trên chỉ phát huy hiệu quả trong các cảnh tĩnh, còn ở các cảnh hành động hay cận mặt, khán giả dễ dàng nhận ra sự chênh lệch về biểu cảm và màu da - tạo cảm giác thiếu tự nhiên.

Khán giả cũng bắt đầu xuất hiện tranh cãi về phần cải biên nội dung so với nguyên tác và hiệu ứng kỹ thuật số chưa thật sự thuyết phục. Dẫu vậy, phim vẫn là một trong những dự án cổ trang được đầu tư lớn, với bối cảnh chiến trường hoành tráng và dàn diễn viên trẻ triển vọng.

Đặc biệt, Châu Dã trong hình tượng nữ tướng vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng nhận được sự chú ý.

"Cẩm nguyệt như ca" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Sơn Trà Khách, kể về nhân vật Hòa Yến (Châu Dã thủ vai) - một nữ nhi vì bảo vệ gia tộc phải giả làm nam nhân ra chiến trường, rồi vướng vào âm mưu và tình cảm với Tiêu Giác (Thừa Lỗi thủ vai).

Ngay khi ra mắt, phim thu hút hơn 3,5 triệu lượt đăng ký xem trước trên Tencent Video và hơn 1 triệu lượt trên Mango TV

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng Ngày 6/8, bộ phim cổ trang ngôn tình Cẩm Nguyệt Như Ca chính thức lên sóng hai nền tảng streaming Mango TV và Tencent Video. Trong phim, nữ chính Châu Dã và nam chính Thừa Lỗi mở ra một câu chuyện hào hùng nơi biên trường, nơi một nữ tướng quân nuôi chí lớn nhưng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu nơi quân doanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-nguyet-nhu-ca-cua-chau-da-hoi-sinh-vai-dien-ly-minh-uc-739258.html