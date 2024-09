Xôn xao tin Thành Nghị sẽ 'nên duyên' cùng Châu Dã trong phim mới

Thành Nghị liên tục được mời đóng phim và gặt hái nhiều thành công ở dòng phim cổ trang. Những dự án phim Thành Nghị nhận đều là cổ trang được đầu tư lớn.

Mới đây, phía đoàn làm phim Trường An 24 Kế đã công bố Thành Nghị sẽ là nam chính của phim. Danh tính nữ chính đến nay vẫn còn là ẩn số lớn. Có nguồn tin tiết lộ phía nhà sản xuất đang tiếp xúc với Châu Dã cho vai nữ chính đóng cặp cùng Thành Nghị.

Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm rằng Trường An 24 Kế sẽ bắt đầu khởi quay từ giữa tháng 10 sau khi Thành Nghị đóng máy Phó Sơn Hải. Đạo diễn của phim là Phan An Tử (Cung Tỏa Trầm Hương, Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi…). Hiện tại, khán giả đang mong ngóng thông tin chính thức từ phía đoàn làm phim Trường An 24 Kế.

Thành Nghị và Châu Dã được đánh giá là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, hợp đóng cổ trang. Dân tình kỳ vọng cặp đôi sẽ tạo ra một tác phẩm cổ trang mới gây sốt màn ảnh nhỏ.

Châu Dã (SN 1998) đang là gương mặt nổi bật làng giải trí Hoa ngữ với sự hậu thuẫn của đàn chị Lý Băng Băng. Châu Dã bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2019. Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng nhờ vai phụ Ngụy Lai trong phim điện ảnh Em của thời niên thiếu (năm 2019).

Hai năm sau, cô nhận vai trong phim truyền hình Sơn hà lệnh và dần được các đạo diễn trao cho cơ hội diễn xuất. Những bộ phim có sự tham gia của cô gần đây như Vi hữu ám hương lai, Rất nhớ rất nhớ anh, Đừng rung động vì anh... đều có hiệu ứng tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có nhiều khán giả lo ngại về diễn xuất của Châu Dã. Dù tham gia nhiều bộ phim thế nhưng đến nay cô nàng vẫn chưa có vai diễn nào thực sự bùng nổ.

Hiện tại, thông tin về vai nữ chính Trường An 24 Kế vẫn còn là ẩn số lớn. Khán giả đang mong ngóng thông tin chính thức từ phía đoàn phim.

