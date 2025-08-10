Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước

Tâm linh - Tử vi 10/08/2025 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, Tam Hợp nhắc nhở con giáp tuổi Tý dù không có nhiều thời gian cũng phải cố gắng sắp xếp buổi hẹn hò riêng tư chỉ dành cho hai người để làm mới tình cảm. Những buổi hẹn hò là chất xúc tác tuyệt vời cho tình yêu của hai bạn đấy, nhất là đối với người nào kết hôn đã lâu.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng quá tin người, nếu không thận trọng, bạn có thể trở thành một phần trong câu chuyện phiếm của ai đó ngày hôm nay. Dù gì thì cũng đừng bận tâm quá nhiều đến điều đó, hãy tập trung cho công việc của mình là hơn.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho quá trình chữa trị bệnh tật của bản mệnh hôm nay được suôn sẻ, hoặc gặp được bác sĩ có tâm chữa trị, hứa hẹn là bạn sẽ nhanh hồi phục thôi, đừng quá lo lắng làm gì nhé.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, cát thần này ở bên tuổi Dần. Nhờ thế, nếu thi cử, ứng tuyển con giáp này sẽ dễ dàng đạt được những thành tích tốt đẹp. Chỉ cần tự tin và nỗ lực không ngừng, bản mệnh sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có một điều cần lưu ý rằng, tuổi Dần đừng quá cứng đầu bảo thủ mà hãy học cách lắng nghe những lời góp ý khuyên răn của những người có kinh nghiệm. Đó có thể là chìa khóa giúp con giáp này tiến tới thành công đó.

Trong phương diện tình cảm ngày Mộc khắc Thổ, người còn độc thân vẫn chưa thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Hãy tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ, hãy để cho đối phương một cơ hội để tiếp cận với mình.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Thân có mối quan hệ rất tốt với con cái của mình. Bạn luôn có cách tạo ra những niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho con cái, nhờ vậy mà gia đình bạn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người còn độc thân, trong ngày hôm nay, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Nếu có thể mở lòng nói chuyện, bạn sẽ nhận ra đôi bên có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ đấy. 

Chính Quan trợ mệnh, con giáp này còn được nhận niềm vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Bạn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Cấp trên hẳn sẽ dành cho bạn những lời khen ngợi có cánh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10 vào đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 10/9/2025, sau đi đằng Đông gặp Thần tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, đỏ cả tình lẫn tiền

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 10/9/2025, sau đi đằng Đông gặp Thần tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, đỏ cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Làm sao để kiểm soát khi ham muốn "chuyện ấy" quá cao?

Làm sao để kiểm soát khi ham muốn "chuyện ấy" quá cao?

Sống khỏe 1 giờ 24 phút trước
3 cháu bé bị bỏng nặng khi ăn lẩu: Phòng tránh nguy cơ và sơ cứu khi bị bỏng như thế nào?

3 cháu bé bị bỏng nặng khi ăn lẩu: Phòng tránh nguy cơ và sơ cứu khi bị bỏng như thế nào?

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, 3 con giáp Thần Tài trở thành 'cứu tinh' sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, 3 con giáp Thần Tài trở thành 'cứu tinh' sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Dừng lại ngay lập tức nếu đang sử dụng ChatGPT cho 10 mục đích này

Dừng lại ngay lập tức nếu đang sử dụng ChatGPT cho 10 mục đích này

Xã hội 1 giờ 26 phút trước
Vừa ăn vừa nghe điện thoại, người đàn ông 60 tuổi nhập viện do hóc xương cá dài 4,5cm

Vừa ăn vừa nghe điện thoại, người đàn ông 60 tuổi nhập viện do hóc xương cá dài 4,5cm

Xã hội 1 giờ 27 phút trước
Chia tài sản sau li hôn: Chồng cắt đôi ngôi nhà chở đi, vợ giữ phần con lại

Chia tài sản sau li hôn: Chồng cắt đôi ngôi nhà chở đi, vợ giữ phần con lại

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi thứ Hai 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/8/2025, 3 con giáp này nhặt trúng 'VÀNG RÒNG’, công danh sự nghiệp tăng ầm ầm, tiền bạc về như nước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, vận may ngập lối, tương lai xán lạn, cuộc đời sang trang

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, vận may ngập lối, tương lai xán lạn, cuộc đời sang trang

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 10/9/2025, sau đi đằng Đông gặp Thần tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, đỏ cả tình lẫn tiền

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 10/9/2025, sau đi đằng Đông gặp Thần tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, đỏ cả tình lẫn tiền

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, 3 con giáp Thần Tài trở thành 'cứu tinh' sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, 3 con giáp Thần Tài trở thành 'cứu tinh' sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà

Tử vi thứ Hai 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi thứ Hai 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Sau hôm nay, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Sau hôm nay, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp