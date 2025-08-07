Bị bò đực hất văng lên không trung, người đàn ông ngã đập đầu xuống rãnh nước và bị thương nặng

Vụ việc xảy ra tại khu vực ở Ghumarwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ vào ngày 31/7. Đoạn clip ghi lại cho thấy người dân địa phương bỏ chạy khi thấy con bò hung dữ lao tới. Tuy nhiên, một người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ và bị con bò húc văng lên không trung. Sau cú húc mạnh, nạn nhân ngã đập đầu xuống rãnh nước.

Video 59 phút trước 59 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bo-uc-hat-vang-len-khong-trung-nguoi-an-ong-nga-ap-au-xuong-ranh-nuoc-va-bi-thuong-nang-739238.html