Trong buổi làm việc với phụ huynh vì bị tố đánh học sinh nhiều lần, cô giáo 26 tuổi bất ngờ ngã từ trên cao bị thương, nghi do nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin đăng tải trên Người Đưa Tin, cô giáo N.T.G.K (26 tuổi), chủ nhiệm lớp 1 ở một trường Tiểu học tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đã được mổ cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Bị tố đánh học sinh lớp 1 nhiều lần, nữ giáo viên 26 tuổi nghi nhảy lầu tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó vào chiều 9/3, cô giáo K. được phát hiện nằm bất tỉnh ở sân trường nên được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm phát hiện sự việc, nữ giáo viên này bị phụ huynh tố đánh học sinh nhiều lần ở lớp mình làm chủ nhiệm.

Hiệu trưởng đã mời cô giáo K. và phụ huynh lên làm việc, lập biên bản. Trong buổi làm việc, cô K. xin ra ngoài đi vệ sinh thì xảy ra sự việc trên.

Tại bệnh viện, cô giáo 26 tuổi được xác định bị gãy tay, vỡ xương chậu nghi do ngảy từ lầu 1 của trường chứ không phải bị ngã.

Hoàn cảnh cô K. khá khó khăn nên tối qua, sau khi vận động từ các giáo viên trong trường, hiệu trưởng nhà trường đã đến bệnh viện động viên và hỗ trợ cho cô giáo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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