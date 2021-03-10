Bị bố chồng nói xấu, con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng đốt nhà

Xã hội 10/03/2021 15:44

Do mâu thuẫn, cô gái 21 tuổi đã đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng đốt nhà bố chồng.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Ngần, SN 2000, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn để điều tra về hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng đốt nhà do mâu thuẫn với bố chồng.

Theo lời khai, khoảng tháng 9/2020, Ngần dọn về nhà mẹ đẻ vì xảy ra nhiều mâu thuẫn với gia đình chồng. Ông Nguyễn Văn Xuân, SN 1971 (bố chồng Ngần) được cho là thường xuyên mắng chửi và nói xấu con dâu trước mặt khách đến nhà chơi và hàng xóm. 

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 Bị bố chồng nói xấu, con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng đốt nhà - Ảnh: Công an TP.HCM

Bức xúc, Ngần nuôi ý định trả thù. Chiều 27/2/2021, Ngần mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ rồi mang về nhà cất giấu. Nửa đêm cùng ngày, Ngần đến nhà bố chồng đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước rồi tưới xăng đốt nhà. Hậu quả, căn nhà ông Xuân cháy lớn, thiêu rụi 3 xe máy và 1 máy cắt cỏ (tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng gần 40 triệu đồng). 

Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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