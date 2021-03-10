Nghĩ mình phải làm việc vất vả còn vợ thì đi nhậu, Rah Lan Han vung tay đánh vợ tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Rah Lan Han (SN 1993, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi đánh vợ tử vong.

Bức xúc vì mình làm việc vất vả còn vợ nhậu nhẹt, Rah Lan Han đánh vợ tử vong - Ảnh: VTC

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/3, Han và vợ là chị Rơ Mah H’Hiên (SN 1994) cùng ở lại chòi rẫy thuộc Đội 21 (thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom). Trong lúc Han làm rẫy thì chị H’Hiên đi uống rượu.

Đến 17 giờ cùng ngày, chị H’Hiên trở về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Han bức xúc chuyện vợ nhậu nhẹt, bỏ bê việc nhà còn mình thì phải làm việc vất vả.

Trong lúc tranh cãi, Han không kiềm chế được đã dùng tay đấm vào mặt, đầu và người chị H’Hiên.

Sau đó chị H’Hiên được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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