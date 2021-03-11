Bực tức vì bị làm phiền khi đang ngủ, Yên dùng dao quắm chém hàng xóm trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Yên (SN 1973, trú tại thôn Lý Sửu, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9/3, Yên đang ngủ một mình tại nhà thì bị anh Hoàng Văn Mai (SN 1975, cùng trú tại thôn Lý Sửu, xã Đại Phú) đến đập cửa gọi dậy.

Chém hàng xóm gần chết vì đang ngủ thì bị gọi dậy - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Bực tức vì bị làm phiền khi đang ngủ, Yên dùng dao quắm chém liên tiếp hai nhát vào vùng mặt của anh Mai. Anh Mai bỏ chạy thì đối tượng tiếp tục cầm dao đuổi chém liên tiếp vào người. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Vụ chém hàng xóm trọng thương đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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