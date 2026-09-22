Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 22/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, nhờ sự chăm chỉ, ham học hỏi của mình, chắc chắn sẽ không có gì làm khó được bản mệnh. Bên cạnh đó, kế hoạch chi tiêu cho những chuyến đi sắp tới của bản mệnh khá hợp lý, tiết kiệm được khá nhiều cho gia đình và và chính mình.

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên ở mức bình ổn. Đối phương chính là hậu phương vững chắc để tuổi Tý tự tin hơn trong công việc và mọi vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay, bản mệnh có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng buổi hẹn bất ngờ cho đối phương.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, vận trình của tuổi Thân ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này cũng là ngày tốt để tuổi Thân mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, Chính Quan nhập mệnh, người tuổi Thìn nên tận dụng năng lực của mình để biến thử thách thành cơ hội. Nếu làm được như vậy bạn sẽ gây được ấn tượng rất tốt với cấp trên. Những khả năng tiềm ẩn bên trong của con giáp này sẽ được khai phá, khiến nhiều người phải bất ngờ. 

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng phân định rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân, đừng để những vấn đề trong công việc ảnh hưởng tới quan hệ của bạn với mọi người xung quanh. Ngoài ra, bạn cũng sẽ gặp gỡ được thêm nhiều người và mở rộng thêm những mối quan hệ mới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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