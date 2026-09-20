Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc từ nay đến ngày 29/9/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Từ nay đến ngày 15/7/2024, Lục Hợp quý nhân hỗ trợ, người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Bản mệnh không có tham vọng nào quá lớn ở giai đoạn này nên hài lòng với những gì mình có, tuy nhiên không nên ở trong vòng tròn an toàn quá lâu để bản thân có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành.

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ công việc, vận trình tài lộc cũng được cát tinh Thực Thần che chở nên không gặp bất trắc gì. Nếu đang theo nghiệp kinh doanh thì bạn càng thuận lợi và suôn sẻ vì bạn luôn được trợ giúp vượt qua khó khăn.

Con giáp tuổi Dần 

Từ nay đến ngày 15/7/2024, tuổi Dần sẽ có một ngày bận rộn với nhiều việc cần phải làm, nhưng tin vui là sẽ có nhiều thành tích tốt đẹp báo về, xứng đáng với nỗ lực của bản mệnh. Con giáp này cũng được đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình.

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính tăng lên, thu nhập của bản mệnh được cải thiện kha khá. Cát khí nâng đỡ kết hợp với sự thông minh, nhanh nhẹn của bản mệnh nên lợi nhuận tăng cao, tài sản ngày càng nhiều là điều tất nhiên. Bản mệnh nên mạnh dạn đầu tư vào việc gây dựng các mối quan hệ, tham gia các hoạt động xã giao để tạo dựng nền tảng cho tương lai, hứa hẹn sẽ rất thành công.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ nay đến ngày 15/7/2024, vấn đề tiền bạc của tuổi Dậu cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn. 

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo có tiệc tùng, đình đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá tự nhiên khiến họ hiểu lầm, dễ nảy sinh tình cảm không tốt, phiền toái lôi thôi. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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