Vụ 2 mẹ con người Hải Phòng dương tính với Covid-19 khi sang Úc: Kết quả xét nghiệm 13 F1

Liên quan đến trường hợp 2 mẹ con người Hải Phòng dương tính với Covid-19 khi sang Úc, cơ quan chức năng đã xác định được 13 F1.

Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng cho biết 13 trường hợp F1 liên quan đến 2 mẹ con dương tính với Covid-19 khi nhập cảnh tại Úc đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực có 2 ca bệnh Covid-19 - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó vào tối 10/3, sau khi nhận được thông tin 2 mẹ con bà N.T.L.H. (42 tuổi) nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh vào Úc, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết khẩn cấp và xác định được 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 36 trường hợp khác có liên quan.

Qua lần xét nghiệm đầu tiên, 13 trường hợp F1 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và quận Lê Chân đã tiến hành phong tỏa, tổ chức phun khử trùng khu vực liên quan tới 2 ca bệnh, đồng thời điều tra, truy vết những người tiếp xúc gần, những người liên quan tới 2 ca bệnh này để tổ chức cách ly theo quy định.

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