Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh trong quán nhậu, nam thanh niên bị chém tử vong.

Chiều 11/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tú (SN 1996, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 19/7/2020, Tú cùng bạn bè đến quán nhậu trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh). Khoảng 23 giờ cùng ngày, 2 cô gái trong nhóm của Tú tên Nhi và Uyên đi vệ sinh.

Đà Nẵng: Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh, nam thanh niên bị chém tử vong ở Đà Nẵng - Ảnh: Vietnamnet

Tại đây, hai cô gái phát hiện Trần Đặng Nh. (SN 1989, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi cùng bàn Đoàn Đình Tr. (SN 1983, quận Thanh Khê) nhìn lén mình.

Lúc ra ngoài, Uyên kể lại cho cả nhóm nghe. Bức xúc, Tú cùng bạn là Lê Tấn Dũng (SN 1989, quận Thanh Khê) gây sự, đuổi đánh Nh. và Tr.

Khi đối phương chạy thoát, Tú và Dũng lấy dao tự chế tiếp tục truy tìm. Đến ngã tư đường Lý Thái Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê) cả hai thấy anh Tr. và Nh. đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè nên rượt đuổi.

Trong đó, Dũng đuổi đánh Tr. nhưng không được, còn Nh. bị Tú chém tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tú đến công an đầu thú. Riêng Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

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