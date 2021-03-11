Bình Định: Bắt giữ đối tượng đâm chết người tình rồi tự sát

Xã hội 11/03/2021 20:33

Mâu thuẫn cãi vã, Nguyễn Minh Như rút dao đâm chết người tình. Qua xét nghiệm, Như dương tính với ma túy tại thời điểm gây án.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Như (ngụ phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn) để điều tra về hành vi đâm chết người tình.

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Gã đàn ông đâm chết người tình rồi tự sát bất thành - Ảnh minh họa: Internet

Theo hồ sơ, Như và chị Đ. (ngụ phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn) sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tối 19/2, Như đón người tình về nhà trọ thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Như rút dao đâm chị Đ. liên tiếp khiến nạn nhân ngã gục.

Sau đó, Như đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Đ. đã tử vong.

Biết người tình qua đời, Như rút dao tự sát nhưng bất thành. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm dương tính với ma túy tổng hợp. Vụ án mạng đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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