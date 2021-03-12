Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 5/2019, D. nhiều lần hiếp dâm con gái ruột chỉ mới 9 tuổi khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

Theo thông tin trên Báo Đồng Nai, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo N.V.D. (44 tuổi, ngụ huyện Long Thành) án tù chung thân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cha hiếp dâm con gái 9 tuổi lãnh án chung thân - Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 5/2019, D. lợi dụng con gái ruột là cháu Y. (SN 2009) còn nhỏ tuổi, không có ý thức bảo vệ bản thân để thực hiện hành vi hiếp dâm con gái. Cụ thể, gã cha thú tính đã 5 lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái ở nhiều địa điểm khác nhau. Tại thời điểm bị cha xâm hại, bé gái chỉ mới 9 tuổi.

Được biết, D. đã có 5 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng.

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