Đang lưu thông, chiếc xe tải bất ngờ gặp tai nạn thương tâm khiến 1 người chết và 2 người nguy kịch. Tại hiện trường, người dân hợp sức phá kính xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 21 giờ ngày 11/3 trên QL14 đoạn qua xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, tại thời điểm trên, một xe tải chở gà mang BKS 47C 214.99 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng TP. Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

Khi đến địa bàn Thôn 8 thuộc xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lật nhiều vòng trên đường. Trên xe lúc này có 3 người đàn ông gồm tài xế và 2 phụ xe.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong thương tâm trong cabin, 2 phụ xe bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người dân hợp sức cạy cửa xe đưa thi thể tài xế ra ngoài và 2 người còn lại đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 14 - Ảnh: MXH Giao Thông

Người dân phá kính xe đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: MXH Giao Thông

Tại hiện trường, đầu xe tải bẹp dúm, hư hỏng nặng. Lồng gà trên xe đổ tràn khắp mặt đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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