Trong lúc tụ tập đua xe bốc đầu, nam thanh niên mất lái lao lên vỉa hè rồi tông vào tảng đá tử vong.

Mới đây, tại TP. Dĩ An (Bình Dương) xảy ra vụ nam thanh niên đua xe bốc đầu rồi lao lên vỉa hè tông vào tảng đá khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Khoảng 20 giờ ngày 11/3, một nhóm thanh niên trên địa bàn tổ chức đua xe, nẹt bô, bốc đầu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua Đình Tân Ninh, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An.

Một lúc sau, người dân nghe tiếng va chạm mạnh nên chạy ra kiểm tra. Lúc này, chiếc xe máy nát vụn còn nam thanh niên nằm chết trên vỉa hè.

Nam thanh niên đua xe trái phép rồi tử vong thương tâm - Ảnh: Công an TP.HCM

Vợ người bị nạn mới có thai hơn 1 tháng - Ảnh: Công an TP.HCM

Nhận thông tin, Công an TP. Dĩ An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Kết quả cho thấy, nam thanh niên điều khiển xe máy lao lên vỉa hè, tông vào tảng đá khiến chiếc xe máy văng ngược ra đường, hất văng nam thanh niên xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Việt Tr (21 tuổi, quê Hậu Giang), làm công nhân cho một công ty may. Tr cùng với vợ thuê trọ ở phường Tân Bình, người vợ mới có bầu được hơn 1 tháng. Chiều 11/3, sau khi nhậu xong, Tr. cùng bạn bè đua xe trái phép và xảy ra tai nạn đau lòng.

Xe tải chở gà gặp nạn trong đêm khiến tài xế tử vong, 2 phụ xe nguy kịch: Hiện trường gây ám ảnh Đang lưu thông, chiếc xe tải bất ngờ gặp tai nạn thương tâm khiến 1 người chết và 2 người nguy kịch. Tại hiện trường, người dân hợp sức phá kính xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

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