Uống rượu say, cô gái 18 tuổi bị 2 bạn nhậu hiếp dâm tập thể

Xã hội 13/03/2021 17:21

Trên đường chở bạn nhậu về nhà, Lê Tuấn Dĩ và Nguyễn Thanh Nam nảy sinh ý đồ đồi bại nên cưỡng ép cô gái vào nhà trọ rồi hiếp dâm tập thể.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ (SN 1999, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) và Nguyễn Thanh Nam (SN 1998, trú tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) để điều tra hành vi hiếp dâm tập thể cô gái 18 tuổi.

Uống rượu say, cô gái 18 tuổi bị 2 bạn nhậu hiếp dâm tập thể - Ảnh 1
Lê Tuấn Dĩ và Nguyễn Thanh Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo thông tin trên Báo Pháp Luật, khoảng 12 giờ ngày 10/11/2020, Dĩ, Nam cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà ngoại vợ của Dĩ thuộc ấp Tân Thành, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, An Giang. Trong lúc nhậu, Nam gọi điện rủ thêm Nguyễn Thị Cẩm Thu tới tham gia cùng. 

Khoảng 1 tiếng sau, Thu cùng bạn nữ tên T. (SN 2003) đến tham gia nhậu chung. Khoảng 17 giờ cùng ngày, cả nhóm uống hết 2 lít rượu thì nghỉ. Lúc này, T. đòi về nhà nghỉ. Thấy T. đã say, Dĩ cùng Nam lấy xe máy chở T. về. 

Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Vình An, huyện Châu Thành, Dĩ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T.nên đã chở T. cùng Nam vào nhà trọ. T. không đồng ý thì bị 2 đối tượng dùng vũ lực cưỡng ép vào phòng và thay nhau giở trò đồi bại. Sau đó, 2 đối tượng chở nạn nhân về nhà.

Tối cùng ngày, người nhà đưa T. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Dĩ và Nam. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 2 đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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