TP.HCM: Nam sinh lớp 9 đi xe máy vào nhà thờ, một lúc sau rơi lầu tử vong thương tâm

Xã hội 14/03/2021 21:21

Cơ quan chức năng phường 9, quận Tân Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 9 rơi lầu tử vong ở nhà thờ Tân Phước.

Cơ quan chức năng phường 9, quận Tân Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thiếu niên 15 tuổi rơi lầu tử vong trong khuôn viên giáo xứ Tân Phước. 

TP.HCM: Nam sinh lớp 9 đi xe máy vào nhà thờ, một lúc sau rơi lầu tử vong thương tâm - Ảnh 1
 Người dân theo dõi sự việc bên ngoài nhà thờ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Theo đó, vào khoảng 16h20 ngày 14/3, người dân sinh sống gần khu vực nhà thờ Tân Phước (đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình) thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi đi xe gắn máy đến dựng tại nhà thờ.

Một lúc sau, mọi người nghe thấy tiếng động lớn trong khuôn viên của nhà thờ nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện thiếu niên trên đã rơi từ trên lầu xuống đất tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường 9, quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, nạn nhân đang học lớp 9, không hiểu vì sao xảy ra tai nạn thương tâm trên.

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