Vụ bác họ sát hại cháu gái 5 tuổi rồi cố thủ trong nhà: Hé lộ hoàn cảnh đáng thương

Xã hội 15/03/2021 11:20

Sau khi sát hại cháu gái 5 tuổi, đối tượng cầm dao khống chế người thân rồi cố thủ trong nhà.

Liên quan đến vụ bác họ sát hại cháu gái 5 tuổi ở Bản Tý (xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), cơ quan công an đã cung cấp một số thông tin ban đầu.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, hiện tại chưa xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án nhưng theo tài liệu địa phương cung cấp, đối tượng có tiền sử tâm thần nhiều năm nay.

Nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đều đi làm ăn xa, cháu được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. 

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 14/3/2021, Hà Đức Chăn (51 tuổi) đã dùng dao sát hại bé N. (2016, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới) khi cháu bé đến nhà chơi với cháu ngoại của người đàn ông này.

Người dân lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong. 

Vụ bác họ sát hại cháu gái 5 tuổi rồi cố thủ trong nhà: Hé lộ hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị 

Sau khi gây án, đối tượng cầm dao cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa, xịt hơi cay khống chế đối tượng. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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