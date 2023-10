Trang Trần lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại ở BRVT: 'Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc'

Cụ thể, cựu người mẫu chia sẻ: "Đọc mà đau lòng! Khi cha mẹ ly hôn thì phụ nữ thiệt thòi vô cùng khi phải vừa kiếm sống vừa nuôi con. Thương gia đình họ quá! Mất mát, đớn đau. Chính vì vậy làm cha mẹ trước khi ly hôn hãy suy nghĩ thật kỹ về việc chăm sóc con. Gia đình nào có con nhỏ phải thật kỹ việc khóa cửa nẻo. Tại sao tôi luôn khó tính với giúp việc và tài xế vì xã hội đầy rẫy hiểm nguy. Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc nhé. Cầu mong cháu siêu thoát lên thiên đàng".

Được biết, bố mẹ bé gái đã ly hôn, hiện bé sống cùng mẹ và chị ruột 7 tuổi ở nhà ngoại.

Người mẹ của bé gái đau đớn khóc nấc trong tang lễ của con - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hiện, cơ quan chức năng đã bắt được nghi can sát hại cháu gái 5 tuổi. Theo Pháp luật và bạn đọc, nghi can tên Phạm Văn D. sống sát nhà nạn nhân. Thậm chí, người nhà nạn nhân còn xem nghi can D. như anh em ruột.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.