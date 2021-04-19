Trang Trần lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại ở BRVT: 'Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc'

Hậu trường 19/04/2021 11:36

Khi đọc báo thấy thông tin về vụ việc bé gái 5 tuổi tử vong thương tâm nghi ngờ bị xâm hại tại BRVT, Trang Trần đã bày tỏ sự đau lòng và xúc động trên trang Facebook cá nhân.

Khi đọc tin tức và biết về sự việc bé gái 5 tuổi tử vong, nghi bị xâm hại ở BRVT, Trang Trần đã không nén được đau lòng và chia sẻ cảm xúc của mình về vụ việc lên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, cựu người mẫu chia sẻ: "Đọc mà đau lòng! Khi cha mẹ ly hôn thì phụ nữ thiệt thòi vô cùng khi phải vừa kiếm sống vừa nuôi con. Thương gia đình họ quá! Mất mát, đớn đau. Chính vì vậy làm cha mẹ trước khi ly hôn hãy suy nghĩ thật kỹ về việc chăm sóc conGia đình nào có con nhỏ phải thật kỹ việc khóa cửa nẻo. Tại sao tôi luôn khó tính với giúp việc và tài xế vì xã hội đầy rẫy hiểm nguy. Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc nhé. Cầu mong cháu siêu thoát lên thiên đàng".

Trang Trần lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại ở BRVT: 'Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc' - Ảnh 1
Bài đăng của Trang Trần trên facebook cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Trang Trần đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng cảm và xót xa cho số phận của cháu bé tội nghiệp. "Ai đã ở trong cảnh ly hôn gia đình chia rẽ sẽ thấu nổi đau của người mẹ thương con quá", "đọc mà không cầm được nước mắt thương con quá". 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khuya ngày 17/4, sau nhiều giờ mất tích, cháu gái tên N. đã được gia đình phát hiện nằm tại khu đất trống cách nhà 300m. Lúc này cháu không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó.

Được biết, bố mẹ bé gái đã ly hôn, hiện bé sống cùng mẹ và chị ruột 7 tuổi ở nhà ngoại. 

Nguoi me
Người mẹ của bé gái đau đớn khóc nấc trong tang lễ của con - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hiện, cơ quan chức năng đã bắt được nghi can sát hại cháu gái 5 tuổi. Theo Pháp luật và bạn đọc, nghi can tên Phạm Văn D. sống sát nhà nạn nhân. Thậm chí, người nhà nạn nhân còn xem nghi can D. như anh em ruột.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Bố bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại ở BR-VT: 'Thấy anh ngủ say, nó còn kéo mền nó đắp... nhưng con bé giờ nằm đó lạnh lẽo, anh lại không thể ôm ấp được'

Bố bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại ở BR-VT: 'Thấy anh ngủ say, nó còn kéo mền nó đắp... nhưng con bé giờ nằm đó lạnh lẽo, anh lại không thể ôm ấp được'

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi nghi bị hiếp dâm và sát hại tài BR-VT, người cha bàng hoàng khi nhận tin con gặp nạn. Cái hẹn về chơi với con có lẽ không bao giờ thực hiện được.

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