Trang Trần lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại ở BRVT: 'Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc'

Khi đọc tin tức và biết về sự việc bé gái 5 tuổi tử vong, nghi bị xâm hại ở BRVT, Trang Trần đã không nén được đau lòng và chia sẻ cảm xúc của mình về vụ việc lên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, cựu người mẫu chia sẻ: "Đọc mà đau lòng! Khi cha mẹ ly hôn thì phụ nữ thiệt thòi vô cùng khi phải vừa kiếm sống vừa nuôi con. Thương gia đình họ quá! Mất mát, đớn đau. Chính vì vậy làm cha mẹ trước khi ly hôn hãy suy nghĩ thật kỹ về việc chăm sóc con. Gia đình nào có con nhỏ phải thật kỹ việc khóa cửa nẻo. Tại sao tôi luôn khó tính với giúp việc và tài xế vì xã hội đầy rẫy hiểm nguy. Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc nhé. Cầu mong cháu siêu thoát lên thiên đàng".