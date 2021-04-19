Trang Trần lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại ở BRVT: 'Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc'

Khi đọc báo thấy thông tin về vụ việc bé gái 5 tuổi tử vong thương tâm nghi ngờ bị xâm hại tại BRVT, Trang Trần đã bày tỏ sự đau lòng và xúc động trên trang Facebook cá nhân.
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Khi đọc tin tức và biết về sự việc bé gái 5 tuổi tử vong, nghi bị xâm hại ở BRVT, Trang Trần đã không nén được đau lòng và chia sẻ cảm xúc của mình về vụ việc lên trang Facebook cá nhân.
Cụ thể, cựu người mẫu chia sẻ: "Đọc mà đau lòng! Khi cha mẹ ly hôn thì phụ nữ thiệt thòi vô cùng khi phải vừa kiếm sống vừa nuôi con. Thương gia đình họ quá! Mất mát, đớn đau. Chính vì vậy làm cha mẹ trước khi ly hôn hãy suy nghĩ thật kỹ về việc chăm sóc con. Gia đình nào có con nhỏ phải thật kỹ việc khóa cửa nẻo. Tại sao tôi luôn khó tính với giúp việc và tài xế vì xã hội đầy rẫy hiểm nguy. Đừng bao giờ nghĩ nhà có trẻ nhỏ xung quanh nhiều hàng xóm mà an toàn. Luôn cửa đóng then cài cho chắc nhé. Cầu mong cháu siêu thoát lên thiên đàng".
Bài đăng của Trang Trần đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng cảm và xót xa cho số phận của cháu bé tội nghiệp. "Ai đã ở trong cảnh ly hôn gia đình chia rẽ sẽ thấu nổi đau của người mẹ thương con quá", "đọc mà không cầm được nước mắt thương con quá".
Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khuya ngày 17/4, sau nhiều giờ mất tích, cháu gái tên N. đã được gia đình phát hiện nằm tại khu đất trống cách nhà 300m. Lúc này cháu không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó.
Được biết, bố mẹ bé gái đã ly hôn, hiện bé sống cùng mẹ và chị ruột 7 tuổi ở nhà ngoại.
Hiện, cơ quan chức năng đã bắt được nghi can sát hại cháu gái 5 tuổi. Theo Pháp luật và bạn đọc, nghi can tên Phạm Văn D. sống sát nhà nạn nhân. Thậm chí, người nhà nạn nhân còn xem nghi can D. như anh em ruột.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.