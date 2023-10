Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã truy bắt đối tượng ấu dâm xâm hại tình dục bé gái 2 tuổi.

Theo thông tin từ Bình Thuận Online đưa tin, đêm 18/4 vừa qua, lực lượng Công an huyện Tuy Phong đã truy bắt thành công đối tượng tên Nguyễn Quốc Lâm (SN 1983), trú tại khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Đối tượng Nguyễn Quốc Lâm - Ảnh: Bình Thuận Online

Được biết, trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 17/4, bà H. mẹ cháu Đ.T.T.V (sinh tháng 2/2019) đến nhà ông Lâm để đón con thì bất ngờ phát hiện ông Lâm đang có hành vi ấu dâm, xâm hại cháu V. Ngay khi biết hành vi của mình đã bị phát hiện, ông Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo về sự việc.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Lâm là người từng có tiền án về tội xâm hại tình dục. Năm 2013, Lâm bị Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đưa ra xét xử về tội trên và đến năm 2014 thì Lâm chấp hành xong bản án.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã tích cực tổ chức lực lượng truy bắt thành công đối tượng. Được biết khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM thì bị công an bắt được.

Theo thông tin ban đầu khi làm việc tại cơ quan công an, đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sáng nay, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã có buổi làm việc với Công an huyện Tuy Phong về quá trình điều tra vụ việc. Tại đây, Đại tá Phạm Thật đã trao số tiền 10 triệu đồng thưởng nóng của Ban Giám đốc Công an tỉnh cho Tổ công tác truy bắt đối tượng Lâm.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Từ vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại tại BR-VT: UNICEF cảnh báo 93% những kẻ lạm dụng, xâm hại trẻ em là người quen biết Vụ án bé gái 5 tuổi bị hàng xóm sát hại đồng thời thực hiện hành vi đồi bại đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, UNICEF từng đưa ra cảnh báo đáng chú ý rằng có đến 93% những kẻ lạm dụng, xâm hại trẻ em là người quen biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-5-tuoi-o-br-vt-chua-kip-lang-tiep-tuc-phat-hien-yeu-rau-xanh-xam-hai-be-gai-2-tuoi-o-binh-thuan-402606.html