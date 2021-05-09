Đi thi Miss Universe, Khánh Vân tranh thủ debut ‘nhóm nhạc thun lạnh’, CĐM rần rần dự đoán sẽ hot trend toàn cầu

Mới đây, hoa hậu Khánh Vân đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng các thí sinh Miss Universe là hoa hậu Anh và hoa hậu Malaysia. Điều đặc biệt ở đây là nàng hậu của chúng ta đã cho các bạn mặc đồ bộ thun lạnh, một kiểu đồ phổ biến của hội chị em phụ nữ Việt Nam vì độ tiện lợi mà giá thành thì rất rẻ. Khánh Vân còn hài hước: “Một nhóm nhạc sắp debut, thun lạnh Việt Nam”.

'Nhóm nhạc thun lạnh' dự là sẽ hot trên toàn thế giới

Ngay bên dưới, bài đăng đã thu hút rất nhiều sự chú ý cùng lượng tương tác khủng chỉ sau ít giờ đăng tải. Mọi người tỏ ra rất thích thú với độ đáng yêu của các nàng hậu trong bộ đồ thun lạnh. Cộng đồng mạng rần rần: Miss đồ bộ đang truyền bá đồ bộ Việt Nam ra thế giới, dự là sẽ hot trend toàn cầu.