Đi thi Miss Universe, Khánh Vân tranh thủ debut ‘nhóm nhạc thun lạnh’, CĐM rần rần dự đoán sẽ hot trend toàn cầu

Cộng đồng mạng Việt rất thích thú với việc quảng bá đồ bộ thun lạnh tại Miss Universe của hoa hậu Khánh Vân.
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Mới đây, hoa hậu Khánh Vân đã đăng tải những bức ảnh chụp cùng các thí sinh Miss Universe là hoa hậu Anh và hoa hậu Malaysia. Điều đặc biệt ở đây là nàng hậu của chúng ta đã cho các bạn mặc đồ bộ thun lạnh, một kiểu đồ phổ biến của hội chị em phụ nữ Việt Nam vì độ tiện lợi mà giá thành thì rất rẻ. Khánh Vân còn hài hước: “Một nhóm nhạc sắp debut, thun lạnh Việt Nam”.
Ngay bên dưới, bài đăng đã thu hút rất nhiều sự chú ý cùng lượng tương tác khủng chỉ sau ít giờ đăng tải. Mọi người tỏ ra rất thích thú với độ đáng yêu của các nàng hậu trong bộ đồ thun lạnh. Cộng đồng mạng rần rần: Miss đồ bộ đang truyền bá đồ bộ Việt Nam ra thế giới, dự là sẽ hot trend toàn cầu.
Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam), ngày thứ ba tại cuộc thi Miss Universe, Khánh Vân tiếp tục nổi bật với diện mạo mới. Nàng hậu chọn cho mình bộ váy ngắn ôm sát body khoe trọn đường cong với các chi tiết đính hạt làm điểm nhấn. Đại diện Việt Nam luôn tràn trề năng lượng.
Miss Universe 2021 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16/.5. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5.
Anh: FBNV