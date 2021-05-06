Quyết giữ thế ‘áp đảo’ từ vòng ‘chào sân’, Khánh Vân ‘chặt ngọt’ đối thủ bằng xiêm y lộng lẫy, thần thái đỉnh cao như catwalk trên sàn diễn

Không chỉ nổi bật giữa phố Mỹ, Khánh Vân đi thi vẫn không quên quảng bá bánh mì Việt Nam.
- Khánh Vân thần thái ngút ngàn, ‘lồng lộn’ check in xứ cờ hoa bằng bộ váy ‘ngắn dưới hở trên’
- Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý
Từ ngày sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới, Khánh Vân liên tục cập nhật hình ảnh của mình trên trang cá nhân. Đến xứ người, không còn nhiều sự hỗ trợ từ các chuyên gia hình ảnh nhưng Khánh Vân vẫn tự trang điểm, làm tóc, lên đồ một cách rất chuyên nghiệp, chỉn chu và không kém phần “lồng lộn” như khi còn ở trên sân nhà.
Sau bộ váy màu xanh neon trong ngày đầu check in, Khánh Vân tiếp tục lên cho mình bộ đồ cũng nổi bật không kém. Nàng hậu chọn bộ váy vàng tươi với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn những ưu điểm hình thể. Đi kèm đó là túi xách tua rua phối màu vàng trắng làm điểm nhấn. Dạo phố Mỹ nhưng đại diện Việt Nam lại thần thái "ngút ngàn" như đang catwalk trên sàn diễn thời trang, cô nàng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.
Khánh Vân lại tiếp tục nổi bật với hình ảnh mới nhất được cập nhật trên trang cá nhân. Nàng hậu khoe vai trần gợi cảm cùng thần thái tự tin đầy năng lượng.
Lần đầu đặt chân đến xứ cờ hoa nhưng Khánh Vân vẫn luôn nhớ về quê nhà, món ăn đầu tiên cô chia sẻ trên trang cá nhân kể từ khi qua đây là món bánh mì trứ danh của Việt Nam. Một ổ bánh mì “to ụ” đầy ắp nhân bên trong, nhưng có vẻ đã khiến cho nàng hậu rất thích thú và hứng khởi thưởng thức.
Người đẹp ra đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng vẫn không quên quảng bá cho món ăn Việt Nam, cộng đồng mạng vô cùng thích thú với hình ảnh này của Khánh Vân.
Miss Universe 2021 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16/5. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5.
Ảnh: FBNV