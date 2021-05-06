Quyết giữ thế ‘áp đảo’ từ vòng ‘chào sân’, Khánh Vân ‘chặt ngọt’ đối thủ bằng xiêm y lộng lẫy, thần thái đỉnh cao như catwalk trên sàn diễn

Từ ngày sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới, Khánh Vân liên tục cập nhật hình ảnh của mình trên trang cá nhân. Đến xứ người, không còn nhiều sự hỗ trợ từ các chuyên gia hình ảnh nhưng Khánh Vân vẫn tự trang điểm, làm tóc, lên đồ một cách rất chuyên nghiệp, chỉn chu và không kém phần “lồng lộn” như khi còn ở trên sân nhà.

Sau bộ váy màu xanh neon trong ngày đầu check in, Khánh Vân tiếp tục lên cho mình bộ đồ cũng nổi bật không kém. Nàng hậu chọn bộ váy vàng tươi với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn những ưu điểm hình thể. Đi kèm đó là túi xách tua rua phối màu vàng trắng làm điểm nhấn. Dạo phố Mỹ nhưng đại diện Việt Nam lại thần thái "ngút ngàn" như đang catwalk trên sàn diễn thời trang, cô nàng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.