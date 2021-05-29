CĐM rối bời vì khoảnh khắc ‘gây lú’ của con dâu bà Phương Hằng: Khoe mặt mộc của mình mà tưởng mẹ chồng vì ‘giống y đúc’

Hậu trường 29/05/2021 16:01

Trong chuỗi drama của bà Nguyễn Phương Hằng, cộng đồng mạng bắt đầu chú ý các thành viên trong gia đình của bà. Trong đó, cô con dâu Quế Long bất ngờ “vụt sáng” bởi khuôn mặt mộc vô cùng xinh đẹp và được cho là rất giống bà.

Suốt thời gian vừa qua, cái tên Nguyễn Phương Hằng “làm mưa, làm gió” trên các trang mạng xã hội, cũng như “phủ sóng” khắp các mặt báo lớn nhỏ. Các buổi livestream của bà chủ Đại Nam lập khá nhiều kỉ lục về lượt xem, thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi.

 

Nổi tiếng giàu “nức vách đổ tường”, lại một mình dám “bóc trần” những sự thật ra ngoài ánh sáng, vậy nên đời tư của vợ ông Dũng Lò Vôi cũng được đặc biệt quan tâm. Trong đó, cô con dâu mới tên Quế Long được cộng đồng mạng bắt đầu “réo tên” gần đây. Quế Long sinh năm 1996, nổi tiếng là một trong những nàng dâu hào môn được chú ý nhất nhì trong thời điểm hiện nay.

 

Mới đây, một bức ảnh chụp chung của bà Phương Hằng và con dâu được các "tình báo" mạng tìm ra. Được biết, khoảnh khắc được bà Phương Hằng đăng tải trên trang cá nhân khá lâu trước đám hỏi, chứng tỏ mối quan hệ thân thiết của 2 mẹ con. Đặc biệt, nàng dâu gần như để mặt mộc, không phấn son để chụp hình cùng mẹ chồng. Cô nàng thoải mái khoe làn da không chút tì vết, son môi cực nhạt. Bởi hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với mẹ chồng Phương Hằng, không ít người tán thưởng và trầm trồ trước vẻ đẹp của cô nàng.

 

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Bức ảnh cho thấy nàng dâu Quế Long giống mẹ chồng Phương Hằng như 'hai giọt nước' - Ảnh: FBNV

Ngoài bức ảnh “độc nhất” trên trang cá nhân của bà Phương Hằng, cô con dâu cũng “toả sáng” trong những bức ảnh đám cưới được “đào lên” gần đây. Vẻ đẹp đậm chất Á Đông với khuôn mặt thon gọn, dáng mũi cao, đường nét hài hoà và dễ dàng khiến nhiều người có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

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Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của nàng dâu gây ấn tượng mạnh trong đám cưới - Ảnh: FBNV

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Không ít người cho rằng Quế Vân giống mẹ chồng ‘y như đúc’ - Ảnh: FBNV

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Mẹ chồng và nàng dâu vô cùng hoà thuận cho tới thời điểm hiện tại - Ảnh: FBNV

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Quế Long bình dị từ gương mặt không trang điểm cho đến phong cách thường ngày - Ảnh: FBNV

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Nàng dâu cũng cực cuốn hút trong những bức ảnh đời thường - Ảnh: FBNV

Sau những lùm xùm trên mạng xã hội của mẹ chồng, nàng dâu đã tạm thời khoá tài khoản cá nhân Facebook. 

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Từ khóa:   con dâu hào môn Nguyễn Phương Hằng Quế Long

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