Rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết năm nào, Trần Thanh Tâm bất ngờ chuyển mình sang phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn. Sau khi thay đổi, cô nàng nhận được ít nhiều thiện cảm từ công chúng.
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Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với câu thả thính “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...” thì 'hotgirl trứng rán' Trần Thanh Tâm cũng nhanh chóng lấn sân sang showbiz. Cô nàng đã có rất nhiều cơ hội để thu hút sự chú ý của khán giả, dù đôi khi chưa được tích cực cho lắm.
Mới đây, người đẹp bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc nóng bỏng trong bộ trang phục bikini trẻ trung, gợi cảm. Ở tuổi 21, Thanh Tâm sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ, cuốn hút và gợi cảm, khiến rất nhiều bạn bè và người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi.
Vốn từng sở hữu phong cách thời trang nữ tính pha lẫn thơ ngây, người đẹp 21 tuổi này dần có sự chuyển hướng theo đuổi hình ảnh nóng bỏng và trưởng thành hơn. Cô cũng tự tin đăng tải khoảnh khắc diện những thiết kế gợi cảm, khoe eo thon, mông đầy đặn và được công chúng khen ngợi hết lời.
Hiện tại, tuy vẫn chưa có nhiều hoạt động nổi bật trong Vbiz nhưng cô nàng vẫn đang nỗ lực chứng tỏ thực lực của bản thân mình, thử sức trong nhiều lĩnh vực mới như người mẫu, diễn viên...