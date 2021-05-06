Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với câu thả thính “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...” thì 'hotgirl trứng rán' Trần Thanh Tâm cũng nhanh chóng lấn sân sang showbiz. Cô nàng đã có rất nhiều cơ hội để thu hút sự chú ý của khán giả, dù đôi khi chưa được tích cực cho lắm.

Mới đây, người đẹp bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc nóng bỏng trong bộ trang phục bikini trẻ trung, gợi cảm. Ở tuổi 21, Thanh Tâm sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ, cuốn hút và gợi cảm, khiến rất nhiều bạn bè và người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi.