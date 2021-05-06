'Hotgirl trứng rán' khước từ vẻ ngây thơ, 'lột xác' ngoạn mục trong bộ bikini ‘chằng chịt’ khoe eo thon, mông cong vút

Hậu trường 06/05/2021 10:29

Rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết năm nào, Trần Thanh Tâm bất ngờ chuyển mình sang phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn. Sau khi thay đổi, cô nàng nhận được ít nhiều thiện cảm từ công chúng.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với câu thả thính “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...” thì 'hotgirl trứng rán' Trần Thanh Tâm cũng nhanh chóng lấn sân sang showbiz. Cô nàng đã có rất nhiều cơ hội để thu hút sự chú ý của khán giả, dù đôi khi chưa được tích cực cho lắm.

Mới đây, người đẹp bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc nóng bỏng trong bộ trang phục bikini trẻ trung, gợi cảm. Ở tuổi 21, Thanh Tâm sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ, cuốn hút và gợi cảm, khiến rất nhiều bạn bè và người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi.

tran thanh tam
Hotgirl trứng rán tự tin khoe eo thon và vòng ba đầy đặn - Ảnh FBNV
tran thanh tam 2
Cô nàng diện bikini cắt xé táo bạo, khoe trọn vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa - Ảnh FBNV
tran thanh tam 3

Cô nàng ngày càng ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung cùng thân hình bốc lửa - Ảnh FBNV

Vốn từng sở hữu phong cách thời trang nữ tính pha lẫn thơ ngây, người đẹp 21 tuổi này dần có sự chuyển hướng theo đuổi hình ảnh nóng bỏng và trưởng thành hơn. Cô cũng tự tin đăng tải  khoảnh khắc diện những thiết kế gợi cảm, khoe eo thon, mông đầy đặn và được công chúng khen ngợi hết lời.

 

tran thanh tam 4

Người đẹp tự tin khi diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo - Ảnh FBNV

tran thanh tam 5
Góc nghiêng của cô nàng cũng được khen ngợi hết lời - Ảnh FBNV

tran thanh tam 6
Nàng hotgirl dần trở nên quyến rũ, sang chảnh hơn trước rất nhiều - Ảnh FBNV

Hiện tại, tuy vẫn chưa có nhiều hoạt động nổi bật trong Vbiz nhưng cô nàng vẫn đang nỗ lực chứng tỏ thực lực của bản thân mình, thử sức trong nhiều lĩnh vực mới như người mẫu, diễn viên... 

Hotgirl công sở Nguyễn Thanh Hải: Mặt xinh như búp bê, vòng 1 ‘trĩu nặng’ nóng bỏng hơn cả mùa hè

Hotgirl công sở Nguyễn Thanh Hải: Mặt xinh như búp bê, vòng 1 ‘trĩu nặng’ nóng bỏng hơn cả mùa hè

"Hotgirl công sở" Nguyễn Thanh Hải nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khuôn mặt xinh như búp bê và thân hình siêu "khủng", nóng bỏng hơn cả mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   hotgirl trứng rán Trần Thanh Tâm hotgirl trứng rán diện bikini

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36